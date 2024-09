La venta de nafta repuntó en CABA y cayó en Provincia de Buenos Aires: cuáles son los motivos

El traspaso de la demanda entre Capital y Provincia se dio en la nafta súper, pero no se repitió en el resto de los combustibles. Por el contrario, en ambas jurisdicciones cayeron las ventas de todos los otros productos.

Caída en ventas de otros productos

En CABA, cayó 12% la venta de nafta premium, bajó 10% el gasoil premium y se redujo un 6% la venta de gasoil común, según los datos publicados por la Secretaría de Energía.

En lo que respecta a Buenos Aires, la caída más pronunciada se dio también en la nafta premium, que se desplomó un 21%. El resultado es lógico, tomando en cuenta el escenario recesivo y la necesidad imperante de ahorrar. En tanto, los resultados estadísticos indican que cayó 9% la venta de gasoil común y 3% la comercialización de gasoil premium.

Conmbustibles surtidores nafta nudo.jpg En otros productos, la baja en las ventas se dio en el mes de julio

YPF analiza bajar el precio de los combustibles en octubre

El presidente de YPF, Horacio Marín, consideró que el precio del combustible podría bajar en octubre, tras cinco años de subas consecutivas. El disparador sería la caída del precio internacional del barril de crudo.

“El precio del combustible depende del precio del petróleo. Si el valor del crudo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF, porque no es justo que nosotros tengamos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así mismo, cuando sube, nosotros no podemos no subir el precio del combustible, porque habría una subvención de YPF a los usuarios y eso tampoco es justo”, comentó el líder de la compañía.

“El precio del barril bajó USD 10 y en la última semana subió USD 4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición. Puede ser que bajemos el precio del combustible”, reconoció Marín.