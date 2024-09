YPF analiza bajar el precio del combustible en octubre

En caso de ocurrir sería la primera baja de valor en 5 años: la última disminución de la nafta y el gasoil data de 2019. Además, Marín se refirió al proyecto de construcción de una planta de gas natural licuado en Río Negro y la posible retirada de Petronas : " No pasa nada. YPF va a la siguiente fase . Ya estamos hablando con empresas argentinas que también queremos que se incluyan"

En una entrevista televisiva, Marín anunció que la empresa estatal analiza realizar una disminución en los valores de la nafta y el gasoil . Está sería la primera vez que se produce una reducción en el precio en 5 años: “El precio del barril bajó US$10 y la última semana subió u$s 4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición ”, detalló.

El responsable de YPF explicó: "El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque sino hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó u$s10 y la última semana subió u$s4".