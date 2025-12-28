Los 6 trucos imprescindibles para ahorrar energía en el verano

Con simples acciones en el hogar, comercio o industria se puede reducir el impacto en la red eléctrica, contribuir con el cuidado del ambiente y bajar el consumo hasta un 30%.

Ola de calor. Cada usuario tiene el poder de colaborar en el cuidado del sistema eléctrico ante las altas temperaturas.

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) recordó la guía y recomendaciones sobre el uso responsable de la energía , destacar la complejidad del sistema eléctrico y valorar el profesionalismo de quienes trabajan en la distribución de energía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El verano argentino se caracteriza por altas temperaturas que impulsan un mayor uso de aires acondicionados, que aumentan significativamente la demanda de energía. Solo el uso de estos equipos en la temporada estival representa una exigencia de 10.000 MW, un 40% más que el promedio anual.

Este incremento puede reflejarse en facturas de luz más altas y mayor estrés en la red eléctrica , especialmente durante fenómenos climáticos extremos como olas de calor, tormentas o sequías.

A través de esta campaña, Adeera invita a los usuarios a implementar simples acciones en el hogar, comercio o industria para reducir el impacto en la red eléctrica, contribuir con el cuidado del ambiente y bajar el consumo hasta un 30%:

Ajustar entre 24°C y 26°C. Cada grado por debajo de esta franja incrementa el consumo en un 8%. Además, apagarlos en ambientes desocupados y complementarlos con ventiladores puede hacerlos más eficientes.

2) Optimizar la iluminación con luz natural y LED

Abrir cortinas y persianas durante el día puede minimizar la necesidad de encender las luces. También es importante reemplazar las lámparas incandescentes por lámparas LED que son hasta un 80% más eficientes y tienen una mayor durabilidad.

3) Desconectar los electrodomésticos en modo stand-by

Aunque parecen estar apagados, siguen consumiendo energía de manera innecesaria. Este consumo “fantasma” puede representar entre un 5% y un 10% de la factura eléctrica.

4) Evitar el uso simultáneo de equipos de alto consumo

Apagar el aire acondicionado en los espacios desocupados y evitar utilizar al mismo tiempo equipos de alto consumo, como planchas y aires acondicionados, puede ayudar a reducir el consumo eléctrico en el hogar, disminuir la demanda sobre la red y optimizar el rendimiento de los equipos.

5) Planchar y lavar en horarios de menor demanda

Programar estas tareas fuera de los picos de demanda (13 h a 16 h) puede marcar una diferencia significativa. Adeera sugiere programar estas actividades temprano en la mañana o después del atardecer. Para este caso, cambiar los horarios de uso no significa consumir menos energía, pero sí reducir los picos de demanda.

6) Tomar conciencia del consumo de energía

Según Adeera, cada usuario tiene el poder de colaborar en el cuidado del sistema eléctrico. “En un contexto de alta demanda y eventos climáticos extremos, el consumo eficiente de energía no solo alivia la red, sino que reduce el riesgo de interrupciones”, sostuvieron.

Además, remarcaron que detrás de cada interruptor que se enciende, hay un sistema complejo que involucra una infraestructura avanzada y el esfuerzo de más de 60 mil personas dedicadas a asegurar el suministro eléctrico a millones de argentinos.

“Con la colaboración de todos, se puede hacer una gran diferencia este verano y construir un futuro más sostenible”, concluyeron.