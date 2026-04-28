La energía eólica y solar tomarán el control de la mitad de la electricidad mundial para 2050

Este avance permitiría frenar el calentamiento global por debajo de los 2 °C, aunque sin alcanzar el objetivo más ambicioso de 1,5 °C.

La proyección surge de un estudio liderado por Avi Jakhmola, investigador de la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, y publicado en la revista Nature Energy.

Gracias a una "máquina del tiempo computacional" que une inteligencia artificial y modelos predictivos, hoy se sabe que el viento y el sol podrían generar el 26% y 21% de la electricidad global para 2050 . Este avance permitiría frenar el calentamiento global por debajo de los 2 °C, aunque sin alcanzar el objetivo más ambicioso de 1,5 °C.

Publicado recientemente en Nature Energy, este trabajo liderado por el investigador Avi Jakhmola utiliza un enfoque empírico para analizar la trayectoria de las renovables. A diferencia de modelos anteriores, el equipo de la Universidad de Chalmers basó sus estimaciones en el comportamiento histórico de la energía eólica y solar en el mercado global de más de 200 naciones.

El modelo desarrollado por los investigadores, denominado Prolong, se apoya en la experiencia histórica real y en herramientas de aprendizaje automático para identificar qué patrones de crecimiento son más probables en el tiempo.

“Los modelos existentes son muy buenos para identificar qué se necesitaría para lograr los objetivos climáticos, pero no pueden decirnos qué desarrollos son los más probables ”, expresó Jessica Jewell , también investigadora de Chalmers y una de las autoras del estudio.

El estudio revela que las energías solar y eólica no crecen de forma constante, sino mediante "saltos" de velocidad.

El análisis del estudio

El estudio revela que las energías solar y eólica no crecen de forma constante, sino mediante "saltos" de velocidad. Tras etapas de estabilidad, se producen fases de expansión acelerada impulsadas por nuevas leyes, incentivos económicos o mejoras en la infraestructura eléctrica.

“Existe una brecha considerable entre los objetivos que suelen fijar los países y lo que finalmente ocurre en la realidad”, dijo Jakhmola. “El crecimiento suele producirse en oleadas, e ignorar este aspecto puede llevar a una evaluación incorrecta de la velocidad de la expansión tecnológica”, añadió.

El equipo científico utilizó técnicas de simulación para combinar las experiencias nacionales reales en un modelo de evolución global. Este proceso generó más de 13,000 escenarios o "mundos virtuales", lo que permitió obtener un diagnóstico basado en probabilidades estadísticas.

Hacia 2050, el viento y el sol podrían cubrir casi el 47% de la demanda eléctrica global, según los datos centrales del estudio. Sin embargo, este avance no bastaría para cumplir con el límite de 1,5 °C fijado por los científicos.

El gran reto inmediato es la meta de la COP28 para 2030: el modelo la califica como un objetivo de máxima exigencia que solo se lograría si las principales economías pisan el acelerador, multiplicando su ritmo actual de instalación renovable por varias veces.

La expansión de las renovables estará liderada por tres bloques clave: Europa, Asia Oriental y América del Norte. Cumplir con los objetivos climáticos más ambiciosos requiere escalar la producción a niveles récord, comparables a las recientes aceleraciones en la Unión Europea y China. Los autores recalcan que la tecnología barata no es suficiente; el futuro de la energía limpia depende de la voluntad política, la modernización de las redes y la aceptación social de las infraestructuras.

El equipo de investigación sostiene que su metodología ofrece un diagnóstico más aterrizado. El uso de datos históricos permite comparar los objetivos climáticos declarados con proyecciones mucho más probables y menos teóricas.