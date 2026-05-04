Por qué Irán tiene tanto petróleo: el origen de su riqueza hidrocarburífera y el estratégico estrecho de Ormuz

Por qué un estrecho en Medio Oriente puede cambiar el precio del petróleo.

La riqueza petrolera de Irán y su enorme peso en el tablero energético global no son casualidad: tienen un origen que se remonta a millones de años atrás. La misma fuerza geológica que dio forma al estratégico estrecho de Ormuz —hoy en el centro de tensiones internacionales— es la que explica por qué la región concentra algunas de las mayores reservas de crudo del planeta.

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Hace unos 35 millones de años, la placa arábiga comenzó a chocar con la euroasiática, en un proceso que transformó radicalmente la geografía de la región. Ese movimiento cerró gran parte del antiguo océano Tetis y dio origen a formaciones clave como los montes Zagros.

Este choque no solo moldeó el territorio: también generó las condiciones geológicas ideales para la acumulación de hidrocarburos. El peso de las montañas hundió zonas de la corteza terrestre, creando cuencas donde hoy se concentran enormes reservas de petróleo.

Mucho antes de esa colisión, la región estuvo cubierta por mares durante millones de años. En ese ambiente, restos de organismos marinos quedaron atrapados bajo capas de sedimentos.

Con el paso del tiempo, la presión y el calor transformaron ese material orgánico en petróleo crudo. Ese proceso explica por qué Golfo Pérsico y sus alrededores —incluido Irán— son hoy uno de los principales centros energéticos del mundo.

Irán petroleo La razón geológica detrás del poder petrolero de Irán. Depositphotos

Estrecho de Ormuz: el cuello de botella del petróleo global

El Estrecho de Ormuz es mucho más que una vía marítima: es un punto neurálgico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Su importancia radica en que conecta las principales zonas productoras del Golfo con los mercados internacionales. Por eso, cualquier interrupción —como las tensiones actuales entre Estados Unidos, Israel e Irán— tiene impacto inmediato en los precios globales y en la inflación.

Geopolítica y naturaleza, una combinación decisiva

La ubicación geográfica y la riqueza energética convierten a Irán en un actor clave. El control o influencia sobre Ormuz le otorga una herramienta estratégica de enorme peso en conflictos internacionales.

Como señalan expertos en geopolítica, incluso el poder militar más grande se enfrenta a límites cuando entra en juego la geografía. En este caso, la naturaleza definió un punto crítico que hoy condiciona la economía global.

El vínculo entre recursos naturales y ubicación estratégica explica por qué la región es escenario recurrente de conflictos. El petróleo no solo impulsa economías: también define alianzas, tensiones y decisiones políticas a escala global.

En ese contexto, entender el origen geológico de la riqueza de Irán permite comprender mejor por qué el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los lugares más sensibles del planeta.