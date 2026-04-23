Mendoza, el nuevo hub financiero y minero de la región: claves del Andean Capital Forum

Mendoza fue sede del Foro de Capitales Andinas, un espacio que se consolida a la provincia como un hub financiero en la agenda minera de la región andina.

Mendoza ha dado un paso firme en su ambición de liderar la agenda extractiva regional al inaugurar el Andean Capital Forum , un espacio estratégico diseñado para transformar a la jurisdicción en un nodo de articulación entre la riqueza geológica y el financiamiento internacional. Durante la apertura de este encuentro, que reunió a figuras de peso como Guillaume Légaré , director de Sudamérica de la Toronto Stock Exchange , y Stelios Papagrigoriou , cofundador de IN-VR , el Gobierno provincial dejó clara su visión: Mendoza no solo aspira a extraer minerales, sino a convertirse en la plataforma financiera que dé soporte a la minería moderna de toda la cordillera andina.

En su discurso inaugural, el Gobernador Alfredo Cornejo destacó que la minería del siglo XXI requiere de una integración profunda con el mundo para ser viable. Según el mandatario, el objetivo es posicionar a “Mendoza como un hub financiero para el desarrollo minero de la región andina” , entendiendo que el éxito de esta industria depende de un ecosistema complejo.

Cornejo remarcó que los proyectos no emergen por generación espontánea, sino “con personas con talento, con capital, con conocimiento, con instituciones, con estabilidad y fundamentalmente con confianza” . Esta búsqueda de previsibilidad es la base de lo que el mandatario definió como el “startup financiero, la plataforma que sintetiza precisamente esa visión: integrar proyectos regionales con mercados de capitales internacionales, fortalecer la visibilidad global de nuestras oportunidades y facilitar el acceso al financiamiento que la minería moderna necesita” .

Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Sudamérica de Toronto Stock Exchange, Guillaume Légaré, y el cofundador de IN-VR, Stelios Papagrigoriou.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, reforzó esta idea al señalar que el capital humano y la innovación son los verdaderos motores de la riqueza. Para la funcionaria, la exploración minera debe ser entendida como un proceso continuo que se nutre del crédito y la inversión extranjera. Latorre subrayó que el objetivo central es “ampliar la base de nuestros proyectos de exploración y facilitar la integración en el circuito internacional de financiamiento”, advirtiendo que los recursos naturales se potencian únicamente a través de la tecnología.

En este sentido, Latorre fue tajante al afirmar que “la única forma de multiplicar esos recursos disponibles para producir riqueza está en el financiamiento y en la articulación con los mercados de capitales”, destacando que el apoyo de instituciones globales permite “consolidar este espacio como un centro financiero que impulse el desarrollo sostenible de la minería andina”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2046595567547982062&partner=&hide_thread=false Mendoza fue sede del Andean Capital Forum, un espacio que consolida a la provincia como un hub financiero en la agenda minera de la región andina. Junto a referentes internacionales del sector, dimos inicio a este encuentro que conecta proyectos con mercados de capitales y abre… pic.twitter.com/xFcrc6Ahgt — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 21, 2026

El foro no solo contó con la presencia de la cúpula política local -incluyendo a los ministros Víctor Fayad y Tadeo García Zalazar, y referentes como Patricia Giménez y Jerónimo Shantal- sino que recibió el aval explícito de los mercados internacionales. Guillaume Légaré, de la Bolsa de Toronto, reconoció que Mendoza ya está en el radar de los grandes inversores como una jurisdicción pro-mercado. Légaré explicó que su presencia es fruto de un trabajo de años y que “hay un deseo muy importante de conocer mejor la provincia de Mendoza como una nueva jurisdicción minera pro inversiones”.

El ejecutivo canadiense ponderó la estrategia de comunicación de la provincia, señalando que los inversores hoy observan “cuáles son los lugares en el mundo que tienen esta visión para el crecimiento y el futuro de la minería”, un selecto grupo que Mendoza ha comenzado a integrar formalmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jimehlatorre/status/2046624697442283964?s=46&partner=&hide_thread=false Dimos inicio al Andean Capital Forum, un espacio clave para conectar proyectos, capital e innovación en toda la región andino pic.twitter.com/5WX5vIDWLF — Jimena Latorre (@JimehLatorre) April 21, 2026

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), destacó que el motor principal de la industria debe ser el impacto social y humano, definiendo como objetivo central el generar “trabajo digno, seguro, bien pago, en blanco y posibilidades de crecimiento para los argentinos. No solamente para las provincias que tienen minería, sino para todos los argentinos”.

El directivo advirtió sobre la brecha entre las cifras de inversión y la percepción pública, señalando que “está muy bien que sigamos diciendo que hay u$s42.000 millones presentados para poder aplicar al RIGI. Pero eso la gente no lo puede hacer tangible, no lo puede medir”. Ante esto, instó a las empresas a materializar esos números mediante la capacitación y el desarrollo local: “Los grandes proyectos, los medianos, los intermedios, tienen que empezar a transitar el camino de la preparación de los recursos humanos, de la interacción con los proveedores”.

Cacciola celebró el evento en Mendoza y su visión de integración regional, subrayando que la comunicación y la gestión en territorio son las batallas actuales del sector: “Nuestro ring es el trabajo, nuestro ring es la capacitación, nuestro ring es el desarrollo de proveedores. No importa la dimensión que tenga, tenemos que hacerlo, tenemos que comunicarlo”. Concluyó reafirmando el compromiso de la entidad para lograr que, definitivamente, “la minería se instale en Argentina”.

Finalmente, desde la perspectiva técnica y de promoción, Sebastián Piña, director de Impulsa Mendoza, trazó un paralelismo ambicioso al comparar el potencial local con ciudades globales de referencia. “Mendoza tiene ventajas comparativas en todos los aspectos que hacen a una ciudad financiera, así como es Vancouver en Canadá”, sostuvo Piña, haciendo hincapié en la logística y la conectividad estratégica del territorio.

Stelios Papagrigoriou coincidió en que la provincia tiene una “muy grande oportunidad para posicionarse como sede para toda la región”, aprovechando que los Andes poseen recursos minerales críticos que el mundo demanda para la transición energética.

Con el cierre del foro, Mendoza reafirma su decisión política de dejar de ser un espectador para convertirse en el articulador necesario entre los proyectos mineros de gran escala y el capital privado global.