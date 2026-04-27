Karina Milei viaja a San Juan para la Expo Minera 2026

El evento, organizado por Panorama Minero junto al gobierno provincial, se realizará del 6 al 8 de mayo y tendrá como uno de sus focos políticos la participación de Karina Milei. La funcionaria será parte de la Mesa Federal Minera.

La presencia de Karina Milei en la Expo San Juan Minera refuerza el interés del Gobierno nacional en el desarrollo del sector.

San Juan se prepara para recibir a los principales actores de la industria minera con una nueva edición de la Expo San Juan Minera 2026 , que se realizará del 6 al 8 de mayo y tendrá como uno de sus focos políticos la participación de Karina Milei . La funcionaria será parte de la Mesa Federal Minera , un espacio clave que buscará articular una agenda común entre Nación, provincias y sector privado.

El evento, organizado por Panorama Minero junto al gobierno provincial, se consolidó como el principal punto de encuentro de la minería argentina, con una escala que no deja de crecer: más de 18.000 m² de exposición, más de 500 empresas participantes, 422 expositores y delegaciones de más de 20 países. A días de su inicio, ya cuenta con unos 15.000 asistentes acreditados y capacidad hotelera prácticamente colmada.

La actividad tendrá lugar en el Estadio del Bicentenario, con el Velódromo Vicente Chancay como eje de conferencias y agenda institucional. Allí se desplegará una plataforma integral que combinará exhibición industrial, rondas de negocios, conferencias estratégicas y actividades abiertas a la comunidad.

La jornada inaugural estará marcada por el bloque “Argentina Cobre – Sessions”, donde se analizarán los principales proyectos cupríferos, las condiciones de inversión y financiamiento, y el posicionamiento internacional del país. Participarán referentes como Michael Meding (Los Azules-McEwen Cooper), Martín Pérez de Solay (Glencore) y Federico Elewaut (Citi) , entre otros ejecutivos del sector.

El inicio de esa jornada estará a cargo del ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea , mientras que el cierre incluirá el tradicional corte de cintas encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

Día político: Karina Milei y la agenda federal minera

El 7 de mayo, en el marco del Día de la Minería, se llevará adelante la Mesa Federal Minera, el momento de mayor peso político de la Expo. Allí confluirán más de diez gobernadores de provincias mineras e industriales, junto a funcionarios nacionales y dirigentes como Diego Santilli.

La presencia de Karina Milei refuerza el interés del Gobierno nacional en el desarrollo del sector, en un contexto donde la minería —y en particular el cobre— aparece como uno de los ejes estratégicos para la generación de divisas y el desarrollo productivo. El objetivo del encuentro será avanzar en una agenda federal que permita potenciar la articulación entre minería e industria, y mejorar las condiciones para la inversión.

Una expo con impacto productivo y regional

Más allá de la agenda política y empresarial, la Expo también tendrá un fuerte componente técnico y formativo, con actividades como el Demand & Contracting Outlook, jornadas de ingeniería y geología, foros sectoriales y espacios dedicados a estudiantes y emprendedores.

El evento también refleja el impacto local de la minería: más de 30 proveedores sanjuaninos participan en su organización, consolidando el entramado productivo regional. Además, el acceso será libre y gratuito para la comunidad, con acreditación previa.

Con una convocatoria récord y una agenda que combina negocios, política y desarrollo, la Expo San Juan Minera 2026 vuelve a posicionar a la provincia como epicentro de la discusión sobre el futuro de la minería en Argentina, con la presencia de Karina Milei como uno de los principales puntos de atracción.