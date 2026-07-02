Minerales críticos: EEUU propone crear un "club de compradores occidentales" para reducir la dependencia de China

Gracelin Baskaran, directora del Programa de Seguridad de Minerales Críticos de Estados Unidos, afirmó que Occidente debe dejar de enfocarse únicamente en aumentar la oferta y generar incentivos para la demanda.

Gracelin Baskaran. La especialista estadounidense sostuvo que la seguridad de la cadena de suministro dependerá de coordinar políticas entre países aliados para impulsar la demanda de minerales críticos.

La estrategia de Estados Unidos para asegurar el abastecimiento de minerales críticos comienza a enfocarse en un nuevo objetivo: construir una demanda coordinada entre países aliados para reducir la dependencia de China .

Esa fue la principal definición que dejó Gracelin Baskaran , directora del Programa de Seguridad de Minerales Críticos de Estados Unidos , durante una serie de entrevistas publicadas por el periodista Richard Roberts , director editorial de IMARC Global , en la web oficial de la International Mining and Resources Conference (IMARC) , el mayor encuentro de minería de Australia.

Según el artículo de Roberts, Baskaran considera que el próximo paso para fortalecer las cadenas de suministro occidentales será la creación de un "club de compradores occidentales" , una iniciativa que ya se analiza en Washington y que buscaría coordinar incentivos entre Estados Unidos y sus principales socios estratégicos.

"Creo que se necesita un incentivo para la fabricación, sin más" , afirmó la especialista tras una visita a Australia, donde Baskaran se reunió con la ministra federal de Recursos, Madeleine King, en Canberra.

Durante los últimos años, Estados Unidos, Australia y otros países occidentales impulsaron créditos fiscales, subsidios y financiamiento para promover nuevas minas y plantas de procesamiento de minerales críticos. Sin embargo, para Baskaran esas políticas ya no son suficientes.

Según explicó en declaraciones reproducidas por IMARC Global, el principal problema es la ausencia de una demanda sostenida que permita justificar inversiones multimillonarias en nuevas explotaciones y capacidad industrial. "Los inversores no financiarán minas ni plantas de procesamiento nuevas y costosas a menos que vean compradores solventes a largo plazo. Esa señal de demanda está prácticamente ausente", sostuvo.

Por eso propone avanzar hacia un esquema donde las industrias manufactureras de los países aliados reciban beneficios fiscales siempre que utilicen minerales provenientes de Estados Unidos o de socios estratégicos.

"No creo que importe si se trata de un vehículo eléctrico, un misil o un semiconductor; para todas esas industrias, si obtenemos minerales de Estados Unidos o de un país aliado, deberían optar al mismo crédito fiscal", afirmó.

El "club de compradores occidentales"

La propuesta apunta a integrar la demanda de economías como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia, India y el Reino Unido, creando un mercado conjunto de aproximadamente 2.700 millones de personas.

Según Baskaran, ese volumen permitiría generar las condiciones necesarias para atraer inversiones privadas fuera de China. "Si logramos crear un incentivo para que nuestras industrias manufactureras obtengan minerales de estos países, mediante legislación como un club de compradores, eso ofrece una señal de demanda a largo plazo", explicó.

Para la especialista, el éxito chino no se explica únicamente por el dominio de la minería o del procesamiento. "China ha tenido éxito porque tiene un mercado con demanda. Fabrican muchísimos productos, así que tendremos que dejar de lado la mentalidad centrada en la oferta para impulsar una legislación que fomente la demanda", remarcó.

China seguirá siendo un actor clave

Aun cuando Estados Unidos acelere nuevas inversiones, Baskaran considera que la independencia total de China no será posible en el corto plazo.

En el caso de las tierras raras pesadas, recordó que el gigante asiático procesa actualmente cerca del 99% del suministro mundial, incluyendo materiales estratégicos utilizados por la industria de defensa. Su objetivo no es eliminar completamente esa dependencia, sino reducirla.

"Si llegamos a un punto en el que entre el 30% y el 40% de nuestras tierras raras provengan de China, probablemente no haya problema, porque nuestras industrias cruciales seguirán teniendo suministro", afirmó.

Según estimó, construir una cadena de suministro más resiliente demandará entre cinco y diez años, debido al tiempo necesario para desarrollar nuevas minas, plantas de procesamiento y fábricas de imanes permanentes.

La energía será el gran motor de la demanda

Otro de los conceptos centrales que destacó Baskaran es que el crecimiento futuro de la demanda de minerales críticos no estará impulsado por la industria de defensa.

Aunque calificó a ese sector como estratégico para Estados Unidos, explicó que representa una porción muy pequeña del consumo mundial de estos materiales. "Si observamos la mayoría de los minerales que identificamos como críticos, más allá de las tierras raras, la industria de defensa utiliza menos del 0,5%", indicó.

Por eso considera que el verdadero impulso llegará desde la transición energética. "El motor de la demanda será la resiliencia energética. Ese será el futuro de la demanda de minerales críticos", concluyó.

Las definiciones de Baskaran llegan en un momento en que Estados Unidos, Europa y otros países aliados buscan acelerar proyectos mineros y de procesamiento para reducir su dependencia de China en minerales considerados estratégicos para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, semiconductores, tecnologías limpias y equipamiento de defensa.