Gualcamayo reactiva obras e inversiones para el desarrollo de Carbonatos Profundos

Las tareas comenzarán este mes y se extenderán durante nueve meses. La nueva etapa de infraestructura generará unos 230 empleos y prepara a la mina para el desarrollo de Carbonatos Profundos, proyecto que extendería su vida útil por al menos 30 años.

La compañía también comenzó a ampliar la infraestructura de alojamiento.

Minas Argentinas , compañía perteneciente a AISA Group , comenzará este mes una nueva etapa de inversiones en la mina Gualcamayo , en San Juan, con obras de infraestructura por más de u$s15 millones . El desembolso apunta a preparar las instalaciones para el futuro desarrollo de Carbonatos Profundos (DCP) , un proyecto que busca extender por al menos tres décadas la vida productiva del yacimiento.

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Las obras tendrán una duración estimada de nueve meses e incluirán la ampliación de las instalaciones de beneficio de minerales y de los almacenes de reactivos , movimientos de suelo, colocación de geomembranas y ampliación de los campamentos, entre otros trabajos.

La ejecución de esta etapa demandará alrededor de 230 nuevos puestos de trabajo , que se sumarán a la dotación actual de la operación. De esta manera, cerca de 1.000 personas quedarán vinculadas directa o indirectamente a Gualcamayo a través de Minas Argentinas y sus empresas contratistas.

“Vamos por un nuevo Gualcamayo que confirma, con cada paso, su profunda transformación para generar valor y producción durante muchas décadas en San Juan y la Argentina. Estas obras son parte de los compromisos de inversión que asumimos y nos permiten anticipar la preparación de áreas e infraestructura que vamos a necesitar para Carbonatos Profundos”, señaló Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas .

La inversión se concreta mientras la compañía avanza en los preparativos para Proyecto Carbonatos Profundos (PCP) , un cuerpo mineralizado ubicado por debajo de las zonas históricamente explotadas de Gualcamayo .

La iniciativa inscripta al RIGI apunta a la exploración de las concesiones Gualcamayo 1 y 2, la evaluación de la factibilidad del yacimiento de oro y plata Carbonatos Profundos y la construcción y operación de una planta de tratamiento.

Como el oro a producir en el PCP no está contenido en roca oxidada, sino en roca refractaria, cobra mucha revelevancia la construcción de una planta POX, que será central para el proyecto, ya que el proceso de extracción del mineral de ese tipo de roca es distinto al que se realiza actualmente en Gualcamayo, y con la nueva instalación sí se podrá realizar.

Una planta de oxidación a presión es una instalación industrial hidrometalúrgica que utiliza altas temperaturas y presiones con oxígeno para oxidar minerales refractarios y liberar metales valiosos como oro, cobre o zinc. La planta POX de Gualcamayo en San Juan será la séptima a nivel mundial.

Como explica Juan José Retamero, fundador y CEO de AISA Group, en esta entrevista con Energy Report, la inversión en la planta POX tiene sustento en el “enorme potencial minero de Argentina” que permitirá ampliar la capacidad exportable del yacimiento.

La construcción de una planta POX cobra relevancia en el marco de un proceso aún más ambicioso que sostiene Minas Argentinas: la construcción del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP, por sus siglas en inglés), un cuerpo mineralizado ubicado debajo de lo que fueron zonas productivas de Gualcamayo.

El desarrollo contempla, entre otras obras, la construcción y puesta en marcha de una nueva planta de tratamiento. La iniciativa ya cuenta con la aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto de u$s665 millones.

Desde la compañía remarcaron que el objetivo es aprovechar los recursos identificados en profundidad para darle continuidad a una operación que, hasta hace pocos años, se encaminaba hacia el cierre.

Gualcamayo fue adquirida por AISA Group en 2023, cuando atravesaba los últimos años de su ciclo productivo. Tras la compra, el grupo decidió mantener la operación, retomar las tareas de exploración y avanzar con el desarrollo de Carbonatos Profundos.

“Cuando adquirimos Gualcamayo sabíamos que recibíamos una mina que estaba cerca del final de su ciclo, pero también que había una oportunidad para hacer algo distinto. Decidimos invertir, volver a explorar y trabajar para darle continuidad y dimos vuelta la historia”, afirmó Retamero.

El ejecutivo agregó que a pesar de tener el RIGI aprobado por u$s665 millones, ya evalúan presentar un nuevo proyecto bajo ese régimen para exploración.

Actualmente, la operación cuenta con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas de oro en reservas, certificadas bajo los estándares internacionales NI 43-101 y Código JORC.

Mina Gualcamayo

Más empleo y proveedores de San Juan

Al cierre de julio, Minas Argentinas contaba con 327 empleados directos, mientras que otros 437 trabajadores desarrollaban tareas en Gualcamayo a través de empresas contratistas.

El 96% de la fuerza laboral es sanjuanina, mientras que para las nuevas incorporaciones se priorizará nuevamente la contratación de trabajadores de la provincia, con especial foco en Jáchal, departamento donde se encuentra la mina.

Con los 230 puestos adicionales asociados a las nuevas obras, la cantidad de personas vinculadas directamente o mediante contratistas llegará a aproximadamente 1.000, lo que representa un incremento cercano al 30%.

La compañía también comenzó a ampliar la infraestructura de alojamiento. Está prevista la construcción de un nuevo sector de campamento compuesto por más de 38 módulos habitacionales, con capacidad para cuatro personas cada uno y baño privado.

El plan incluye además el traslado de las instalaciones deportivas y un refuerzo temporal de los servicios de transporte y alimentación durante la ejecución de las obras.

Luego de una licitación, las principales obras civiles fueron adjudicadas a Mapal-Sigma, una empresa sanjuanina. También intervendrán proveedores locales especializados en tareas de topografía y control de calidad.

Compras locales y desarrollo comunitario

La inversión también tendrá impacto sobre la cadena de proveedores de la operación. Actualmente, más del 69% de las compras y contrataciones de Minas Argentinas corresponden a empresas de San Juan.

A su vez, las empresas contratistas que se incorporan a Gualcamayo destinan entre 1% y 5% de su facturación mensual consolidada a programas de desarrollo comunitario. Los recursos se destinan a infraestructura escolar, asistencia técnica, insumos para emprendimientos productivos y capacitación en educación técnica y sustentabilidad.

La compañía trabaja además con sus contratistas en programas vinculados con gestión ambiental, seguridad, salud ocupacional y desarrollo comunitario, bajo estándares asociados a las normas ISO 14001, ISO 45001 e ISO 26000.

La nueva etapa de obras se suma así a la estrategia de inversión que Minas Argentinas desplegó desde la adquisición de Gualcamayo y que tiene como próximo objetivo transformar los recursos de Carbonatos Profundos en una nueva fase productiva para el yacimiento.

Al cierre de julio, Gualcamayo empleaba a 764 personas entre personal propio y contratistas, de las cuales el 96% eran sanjuaninas.