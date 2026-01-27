Ranking global de la minería 2025: quiénes son las 10 personalidades más influyentes según Mining Journal

Entre guerras comerciales, minerales críticos y mega fusiones, Mining Journal reveló su ranking 2025 de los líderes que hoy moldean el rumbo de la minería mundial. Presidentes, CEOs, estrategas y referentes geopolíticos marcan una industria atravesada por tarifas, cobre, oro y tierras raras.

Mining Journal publicó su esperada lista anual de las personalidades más influyentes del sector, un ranking que combina poder político, liderazgo corporativo y capacidad para reconfigurar cadenas de suministro estratégicas.

La minería global atraviesa uno de sus momentos más disruptivos en décadas. Si 2024 estuvo dominado por fusiones y adquisiciones, 2025 quedó definido como “el año de las tarifas” , con la guerra comercial entre EEUU y China impactando de lleno sobre los mercados de metales, los precios del cobre y el acceso a minerales críticos. En ese contexto, Mining Journal publicó su esperada lista anual de las personalidades más influyentes del sector , un ranking que combina poder político, liderazgo corporativo y capacidad para reconfigurar cadenas de suministro estratégicas.

El informe refleja un cambio profundo en la conducción de las grandes mineras y en el tablero geopolítico. Salidas inesperadas, reestructuraciones internas, mega operaciones corporativas y una creciente intervención estatal están redefiniendo prioridades: hoy pesan tanto el cobre, el oro y el litio como los llamados “metales de guerra”, entre ellos tungsteno, antimonio y tierras raras pesadas.

Desde presidentes que impulsan restricciones comerciales hasta CEOs que redibujan portfolios por u$s100.000 millones, el ranking muestra cómo las decisiones individuales tienen impacto directo en inversiones, precios y proyectos mineros alrededor del planeta. Estos son los diez nombres propios que, según Mining Journal, marcaron el pulso de la minería en 2025.

Ambos líderes encabezan el ranking por el impacto sistémico de sus decisiones. El segundo mandato de Trump en EEUU detonó una nueva guerra comercial con China, con tarifas sobre acero y aluminio y crecientes temores de que el cobre sea el próximo objetivo. La brecha entre los precios estadounidenses y globales del metal rojo refleja ese riesgo.

En respuesta, el presidente chino, Xi Jinping, avanzó con restricciones a la exportación de minerales críticos como antimonio, galio, germanio y tierras raras pesadas, disparando precios y acciones de juniors especializados. Al mismo tiempo, Washington firmó acuerdos minerales con Ucrania y la República Democrática del Congo, mientras Beijing reforzó su influencia en África con la reactivación del ferrocarril TAZARA.

Estados Unidos incluso dio un paso inédito al tomar participaciones accionarias directas en empresas mineras, a través del Departamento de Guerra en MP Materials y del Departamento de Energía en Thacker Pass, consolidando una política de seguridad nacional basada en recursos estratégicos.

Chen Jinghe, fundador y presidente de Zijin Mining

Bajo su liderazgo, Zijin Mining se convirtió en la tercera minera diversificada más grande del mundo, con una capitalización superior a u$s100.000 millones. Mientras las compañías occidentales enfrentaron restricciones de capital, ESG y permisos, Zijin expandió agresivamente su huella global.

En los últimos años adquirió participaciones en Zangge Mining (litio y cobre), RG Gold en Kazajistán y la mina Akyem en Ghana. Hoy opera más de 30 proyectos en 19 países.

Su plan quinquenal apunta a alcanzar 1,5 millones de toneladas de cobre y 3,2 millones de onzas de oro para 2028. En 2025 proyectó 1,15 Mt de cobre, 2,7 Moz de oro y producción relevante de zinc y litio.

El debut bursátil de Zijin Gold en Hong Kong recaudó unos u$s3.200 millones, con demanda más de 20 veces superior a la oferta, atrayendo a fondos como BlackRock y Fidelity.

Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, y Norman Keevil, fundador de Teck Resources

La fusión Anglo–Teck fue la operación corporativa más relevante del sector. Wanblad logró destrabarla tras resistir un intento de adquisición de BHP y aceptar concesiones clave, incluida la mudanza de la sede a Vancouver.

Del otro lado, Keevil -con poder de voto reforzado- fue determinante al rechazar una oferta de Glencore y avalar el acuerdo con Anglo. La transacción redefine el mapa del cobre y los metales base a escala global.

Canadá ya oficializó un paso clave en la consolidación del sector minero global al autorizar la megafusión de u$s53.000 millones entre Anglo American y Teck Resources, dos gigantes de la minería que anunciaron en septiembre la combinación de sus operaciones para formar Anglo Teck, un coloso enfocado en cobre y minerales críticos para la transición energética.

El impacto esperado va más allá del volumen de inversión. Según Ottawa, la operación “garantiza unos 4.000 empleos en Canadá” y fortalece la posición del país como centro global de minerales críticos en un contexto de creciente demanda mundial de cobre para electrificación y tecnologías limpias. El traslado de la sede global a Vancouver, junto con la presencia de buena parte de la alta dirección en Canadá, también fue un elemento clave para el gobierno canadiense.

Ammar Al-Joundi, CEO de Agnico Eagle Mines

A diferencia de sus rivales, Agnico apostó por consolidar su presencia en Quebec, logrando uno de los costos AISC más bajos del sector (u$s1.373 por onza). Sus minas Canadian Malartic y Detour Lake avanzan hacia producciones de 1 millón de onzas anuales. All-In Sustaining Costs o Costo Total de Sostenimiento es una métrica financiera clave en la minería que representa el costo total de producir, por ejemplo, una onza de oro, incluyendo costos operativos directos, capital de mantenimiento, exploración y gastos administrativos, excluyendo la expansión.

Amar Al-Joundi CEO de Agnico Eagle Mines Amar Al-Joundi, CEO de Agnico Eagle Mines.

La estrategia permitió que Agnico superara en valuación bursátil a Barrick y se acercara a Newmont, mientras sembró futuras oportunidades con inversiones en exploradoras como ATEX, Perpetua, Collective Mining y Fury Gold.

Agnico Eagle Mines Limited es una destacada empresa minera de oro con sede en Canadá, fundada en 1957, que opera como uno de los mayores productores de oro del mundo.

Con operaciones en Canadá, Finlandia, Australia y México, la compañía se centra en la exploración, desarrollo y producción de metales preciosos en jurisdicciones seguras. A principios de 2026, las acciones de la compañía alcanzaron máximos históricos, reflejando su sólida posición en el mercado. La valuación de mercado supera los 100.000 millones de dólares, reflejando el auge del oro.

Simon Trott, CEO de Rio Tinto

Desde su llegada, Trott lanzó una transformación profunda: reorganizó la compañía alrededor de cuatro commodities clave, avanzó con la suspensión del proyecto Jadar en Serbia y proyecta ventas de activos por hasta u$s100.000 millones, junto con fuertes ahorros de productividad. Su objetivo declarado: convertir a Rio Tinto en la minera más valiosa del mundo.

Simon Trott CEO global de Rio Tinto minería El CEO de Rio Tinto, Simon Trott, visitó Argentina y organizó presentaciones técnicas y recorridos por iniciativas como Fénix en Catamarca y Rincón Litio en Salta. Rio Tinto

Simon Trott, CEO global de Rio Tinto, visitó en diciembre pasado la Argentina liderando una misión inédita que incluyó a alrededor de 30 inversores y analistas internacionales con el objetivo de mostrar el potencial de los proyectos de litio que la compañía desarrolla en el país, especialmente en las provincias del NOA (Catamarca, Salta y Jujuy) y explicar la estrategia global de expansión de la empresa en este mineral estratégico.

Durante la visita, Trott organizó presentaciones técnicas y recorridos por iniciativas como Fénix en Catamarca y Rincón Litio en Salta, destacando que Argentina es “la piedra angular” de su plan de litio y que las capacidades locales y los recursos naturales de clase mundial justifican la apuesta de Rio Tinto y la invitación de capitales externos. La compañía también proyecta un plan de inversión de unos u$s3000 millones y explora oportunidades en otros minerales clave como el cobre, siempre bajo la premisa de contar con un marco regulatorio estable para sostener inversiones a largo plazo.

Además de los recorridos técnicos, Trott encabezó reuniones y encuentros de alto nivel con actores del sector y con funcionarios nacionales. En Buenos Aires, sostuvo presentaciones privadas con los inversores para responder preguntas sobre perspectivas de mercado, estándares ambientales y el papel de Argentina en la cadena global de valor del litio.

el presidente javier milei junto a directivos de Rio Tinto

Como parte de su agenda, los ejecutivos de Rio Tinto también participaron de otra reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde se discutieron las inversiones ya comprometidas bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) -como la expansión en Rincón por u$s2.700 millones- y la importancia de consolidar condiciones que atraigan nuevos capitales al país.

James Litinsky, CEO de MP Materials

James Litinsky cerró un acuerdo histórico: el Departamento de Guerra de Estados Unidos tomó una participación de u$s400 millones en MP Materials, operadora de Mountain Pass.

A pesar de dificultades operativas, el Gobierno apuesta a la empresa para cerrar una brecha crítica en tierras raras. Apple, además, sumó u$s500 millones en un proyecto de reciclaje de imanes.

James Litinsky – CEO de MP Materials Fortune

Litinsky, presidente y director ejecutivo de MP Materials Corp, vendió un total de 300.000 acciones ordinarias el 7 y 8 de enero de 2026, según un formulario 4 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores. Las ventas ascendieron a 19.246.616 dólares.

Esta transacción de un insider se produce mientras MP Materials ha entregado un extraordinario rendimiento del 214% durante el último año, con acciones que actualmente cotizan a 62 dólares, ligeramente por debajo del precio de venta de Litinsky.

Tom Palmer, CEO saliente de Newmont

Tom Palmer lideró la compra de Newcrest, vendió seis minas y completó la salida de activos heredados de Goldcorp. Newmont devolvió u$s2.700 millones a accionistas en nueve meses de 2025, muy por encima de Barrick y Agnico. Deja una empresa más ordenada a su sucesora, Natascha Viljoen.

Tom Palmer CEO saliente de Newmont Tom Palmer, CEO saliente de Newmont. miningmonthly.com

En septiembre de 2025 Newmont Corporation anunció un cambio clave en su cúpula ejecutiva: Tom Palmer dejaría su cargo como CEO y su asiento en el directorio el 31 de diciembre de 2025, como parte del plan de sucesión de liderazgo a largo plazo de la compañía. A partir del 1 de enero de 2026, Natascha Viljoen, actual presidenta y directora de operaciones (COO), asumió como presidenta y directora ejecutiva, y se incorporará al directorio. Palmer continúa vinculado a la empresa como asesor estratégico hasta su retiro definitivo, previsto para el 31 de marzo de 2026, con el objetivo de garantizar una transición ordenada.

Palmer fue apenas el décimo CEO en los 104 años de historia de Newmont y lideró la compañía desde 2019. Se incorporó al grupo en 2014 como vicepresidente sénior para Indonesia y, dos años más tarde, fue designado vicepresidente ejecutivo y director de operaciones. Con más de una década en la empresa y cerca de 40 años de trayectoria en la industria minera, su gestión marcó una etapa de consolidación y posicionamiento global para la minera.

“Después de 12 años en Newmont y casi cuatro décadas en la minería, es momento de retirarme y ceder el liderazgo a Natascha para guiar a la compañía en su próximo capítulo”, señaló Palmer. El ejecutivo agradeció el respaldo del directorio, del equipo de liderazgo y de los trabajadores de la empresa a nivel global, y expresó su confianza en que Viljoen sabrá capitalizar las oportunidades futuras y continuar fortaleciendo el liderazgo de Newmont en la industria.

Gracelin Baskaran, directora del programa de minerales críticos del CSIS

Con fuerte presencia en el Congreso estadounidense y medios internacionales, Gracelin Baskaran se convirtió en una referencia sobre cadenas de suministro, riesgo político y diplomacia minera. Su influencia radica en traducir datos técnicos en políticas públicas concretas.

Gracelin Baskaran Directora del programa de minerales críticos del CSIS Gracelin Baskaran, directora del programa de minerales críticos del CSIS, es la voz técnica que influye en Washington. csis.org

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por su siglas en inglés) la nombró directora de su Programa de Seguridad de Minerales Críticos en septiembre del 2024. Desde este rol, Baskaran lidera investigaciones orientadas a construir cadenas de suministro resilientes, desde la minería hasta la manufactura y el reciclaje, con foco en los sectores de defensa, tecnología y energía, además de promover alianzas geopolíticas y el uso de la diplomacia comercial para aumentar la presencia de Estados Unidos en países del Sur Global ricos en recursos.

La iniciativa cobra especial relevancia para EEUU en un contexto de creciente competencia con China, principal proveedor mundial de minerales críticos y responsable de recientes restricciones a las exportaciones de insumos clave para la industria militar, los semiconductores y la transición energética.

Con una trayectoria que incluye trabajo en Sudáfrica y el Banco Mundial, y amplia presencia en debates legislativos y foros internacionales, Baskaran es una de las voces más influyentes en políticas de seguridad de minerales críticos.

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Tras ganar las elecciones, Mark Carney lanzó la Major Projects Office para reducir a dos años los plazos de aprobación de proyectos clave. Entre los primeros beneficiados figuran Red Chris (Newmont) y McIlvenna Bay (Foran Mining).

Al asumir,Carney dio un fuerte respaldo político a una de las principales demandas históricas del sector minero: la implementación de un sistema de permisos de “un proyecto, una revisión”. El anuncio se produjo tras un acuerdo con los primeros ministros provinciales para eliminar las barreras comerciales interprovinciales y agilizar las evaluaciones ambientales de proyectos estratégicos, entre ellos emprendimientos mineros, trenes de alta velocidad, redes hidroeléctricas y oleoductos.

Mark Carney Primer ministro de Canadá Mark Carney, primer ministro de Canadá.

La iniciativa apunta a reemplazar los actuales procesos federales y provinciales duplicados por una evaluación única y simplificada, con el objetivo de acelerar los plazos de aprobación y destrabar inversiones. “Un proyecto, una revisión. Es hora de construir”, sintetizó Carney, en un mensaje alineado con los reclamos de empresas, inversores y analistas que desde hace años señalan a la lentitud regulatoria como uno de los principales frenos al desarrollo minero en Canadá.

La Asociación Minera de Canadá (MAC) respaldó el enfoque y recordó que los procesos de planificación y aprobación pueden extenderse entre 10 y 15 años, lo que desalienta proyectos incluso antes de llegar a una decisión final. En distintos informes, la entidad advirtió que la superposición de evaluaciones federales, provinciales y consultas indígenas no ha logrado una planificación coordinada ni eficiente, una situación que, según la industria, no se replica en otros países competidores.

No obstante, analistas de políticas públicas señalaron que el éxito del esquema dependerá de la capacidad real de la burocracia para implementarlo sin generar nuevos cuellos de botella, y subrayaron que la consulta a los pueblos indígenas, titulares de derechos, seguirá siendo un componente central cuyo impacto aún está por definirse.

En paralelo, el anuncio fue acompañado por medidas complementarias para impulsar la minería, como la creación de un Fondo de Primera Milla para infraestructura de transporte y una inversión de 175 millones de dólares en el Ferrocarril de la Bahía de Hudson y el Puerto de Churchill, con la mira puesta en fortalecer los corredores logísticos y posicionar al norte canadiense como plataforma clave para la exportación de minerales críticos.

Gary Nagle, CEO de Glencore

Gary Nagle anunció planes para elevar la producción de cobre hasta 1,6 millones de toneladas hacia 2035, mientras mantiene activos de carbón que vuelven a ganar relevancia en un contexto de repliegue climático global.

Nagle es un ejecutivo sudafricano, formado en comercio y contabilidad en la Universidad de Witwatersrand, con una certificación como contador público en 1999. Se incorporó a Glencore en 2000, donde desarrolló toda su carrera hasta liderar los activos de carbón de la compañía. En julio de 2021 sucedió a Ivan Glasenberg como CEO, consolidándose como una figura clave en la estrategia global del grupo.

Gary Nagle CEO de Glencore Gary Nagle, CEO de Glencore y protagonista de la fusión con Rio Tinto.

En 2023 tomó su primera gran decisión corporativa al proponer la adquisición de Teck Resources por u$s23.000 millones, con el plan de dividir posteriormente el negocio en dos compañías separadas: una enfocada en metales y otra en la producción de carbón. Finalmente, Glencore completó la adquisición de la participación mayoritaria (77%) en el negocio de carbón siderúrgico de Teck (Elk Valley Resources) en julio de 2024 por u$s7.300 millones en efectivo. Esta operación estratégica permite a Teck reducir deuda y reinvertir en sus proyectos de cobre, mientras Glencore refuerza su portafolio de materias primas.

Pero ahora, la gran apuesta de Nagle es la fusión con Rio Tinto. Las conversaciones confirmadas entre las dos mineras reactivaron una de las hipótesis más relevantes de la industria minera global: la creación de la mayor minera de cobre del mundo. De concretarse, la operación no solo superaría en magnitud a la propuesta de fusión entre Teck y Anglo American, sino que redefiniría el mapa del cobre a escala global, en un contexto de creciente escasez del metal clave para la electrificación, la transición energética, la Inteligencia Artificial y la defensa.

Según informó Rio Tinto en un comunicado oficial, la expectativa actual es que cualquier transacción se estructure a través de la adquisición de Glencore por parte de Rio Tinto, mediante un esquema de acuerdo sancionado por la Justicia. Las negociaciones retoman conversaciones que ya habían tenido lugar en 2024, pero que entonces no prosperaron.

De acuerdo con datos del Servicio de Cobre de Benchmark, la producción combinada de cobre de Rio Tinto y Glencore superaría las 1,6 millones de toneladas en 2026, lo que colocaría a la empresa fusionada por encima de cualquier otra minera de cobre del mundo en términos de producción anual atribuible.

Por ahora no hay definiciones finales. Las discusiones incluyen aspectos sensibles como la valuación de los activos, la estructura del acuerdo y el liderazgo del eventual grupo fusionado. Bajo las reglas británicas de adquisiciones, Rio Tinto tiene plazo hasta el 5 de febrero para presentar una oferta formal o retirarse. Nagle también se reunió con Javier Milei en Casa Rosada.