Chile busca reactivar un tratado minero con Argentina para destrabar inversiones por u$s20.700 millones

El ministro chileno de Minería, Daniel Mas, afirmó que el relanzamiento del Tratado de Integración y Complementación Minera permitiría sumar 540.000 toneladas anuales de cobre. Los dos países volverán a reunirse a fines de agosto para avanzar con nuevos pasos y protocolos adicionales para proyectos demorados.

El Tratado de Integración y Complementación Minera fue suscripto originalmente en 1997 y tuvo como objetivo facilitar la cooperación entre la Argentina y Chile en proyectos ubicados en zonas de frontera.

Chile busca reactivar el Tratado de Integración y Complementación Minera con la Argentina para impulsar una cartera de inversiones estimada en más de u$s20.700 millones y sumar al mercado unas 540.000 toneladas anuales de cobre. El ministro chileno de Minería, Daniel Mas, afirmó que el relanzamiento del mecanismo bilateral puede ser clave para destrabar proyectos ubicados en torno a la Cordillera de los Andes.

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Según informó Reuters, ambos países mantuvieron en julio una reunión para reimpulsar el esquema de cooperación y tienen previsto un nuevo encuentro a fines de agosto. El objetivo será definir los próximos pasos para avanzar con protocolos adicionales vinculados a proyectos que llevan años en tramitación.

“Esta reactivación nos permitirá materializar más de u$s20.700 millones en inversiones proyectadas, y más de 540.000 toneladas anuales de cobre” , señaló Mas durante un seminario.

El Tratado de Integración y Complementación Minera fue suscripto originalmente en 1997 y tuvo como objetivo facilitar la cooperación entre la Argentina y Chile en proyectos ubicados en zonas de frontera.

La lógica del acuerdo responde a una característica geológica central de la región: muchos yacimientos se encuentran en torno a la Cordillera de los Andes, que marca el límite entre ambos países.

Mas subrayó que una parte importante de la cartera de proyectos mineros cordilleranos directamente no existiría sin ese pacto. El tratado permite ordenar aspectos operativos, logísticos, regulatorios y de cooperación binacional para emprendimientos que requieren coordinación entre ambos lados de la frontera.

Cobre, inversiones y oportunidad regional

La reactivación del acuerdo aparece en un momento de mayor interés por el cobre, un mineral clave para la transición energética, la infraestructura eléctrica y el crecimiento de la demanda global asociada a redes, energías renovables, electromovilidad y centros de datos.

“Esto es elemental para el camino al nuevo boom de producción, y no podemos perder la oportunidad”, afirmó el ministro chileno.

Para la Argentina, el relanzamiento del tratado puede tener impacto sobre una agenda minera donde el cobre aparece como uno de los grandes motores de inversión de la próxima década, junto con el litio, el oro y la plata.

El próximo encuentro bilateral, previsto para fines de agosto, será clave para conocer si ambos gobiernos logran transformar el impulso político en mecanismos concretos para acelerar proyectos y reducir tiempos de tramitación.