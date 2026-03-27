Naturgy alcanza un beneficio neto récord en 2025 + Seguir en









Naturgy cierra 2025 con ganancias récord de u$s2225 millones, reduce riesgos geopolíticos y dispara su liquidez en el mercado bursátil.

Naturgy destinó más de u$s2300 millones a la transición energética, con foco en redes de distribución y el desarrollo de fuentes renovables.

La Junta General de Accionistas de Naturgy, reunida este 24 de marzo de 2026 en Madrid, ratificó con un respaldo abrumador la gestión de la compañía durante el último ejercicio. Con un apoyo superior al 90% en todos los puntos del orden del día, los inversores celebraron un balance que arroja cifras históricas tanto en rentabilidad como en solidez financiera, permitiendo a la energética española consolidarse como uno de los activos más atractivos del sector en un contexto global de alta volatilidad.

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El dato central del ejercicio es el beneficio neto, que alcanzó los u$s2.225 millones, logrando cumplir con todos los objetivos estratégicos a pesar de un escenario energético que presentó signos de deterioro durante el segundo semestre de 2025. Este desempeño financiero se tradujo en una fuerte retribución al accionista: se aprobó un dividendo complementario que totaliza una remuneración de u$s1,95 por acción con cargo al año anterior, lo que representa un incremento superior al 10% interanual.

Solidez financiera y despliegue de inversiones El balance de Naturgy refleja una estructura de capital robusta, con una deuda neta que se mantuvo estable en los u$s13548 millones. La dirección de la empresa destacó la extensión de la curva de vencimientos y una liquidez disponible que roza los u$s11000 millones. Estas métricas no solo otorgan tranquilidad operativa, sino que posicionan a la firma con una enorme capacidad de maniobra para aprovechar oportunidades de adquisición o expansión en mercados estratégicos.

En términos de inversión, la compañía ejecutó un plan de u$s2356 millones durante 2025. El destino prioritario de estos fondos fueron las redes de distribución de gas y electricidad, así como el impulso de las energías renovables, pilares fundamentales para la transición energética. Asimismo, la empresa logró hitos operativos relevantes, como el acuerdo de precios de suministro de gas con Argelia hasta finales de 2027 y la firma de nuevos contratos de GNL con la estadounidense Venture Global, asegurando la previsibilidad de costos en un mercado internacional convulsionado por el conflicto en Medio Oriente.

Transformación bursátil y perspectivas 2026 Uno de los puntos más valorados por los analistas es la mejora en la calidad del capital circulante de la empresa. Durante el último año, el free float (acciones disponibles para negociar en bolsa) escaló del 10% a superar el 32%. Esta apertura permitió que Naturgy fuera reincorporada a los índices internacionales MSCI en noviembre de 2025, disparando el volumen diario negociado. Al cierre de marzo de 2026, el volumen de operaciones es ocho veces superior al registrado hace doce meses, devolviendo a la compañía una liquidez de mercado inédita en su historia reciente.

Respecto a la coyuntura geopolítica actual, el presidente Francisco Reynés aclaró ante la Junta que Naturgy no posee exposición directa al conflicto en Oriente Medio, ya que su matriz de aprovisionamiento está centrada en otras regiones. Para el 2026, la empresa se enfocará en la captura de opcionalidades y el desarrollo del biometano en España, cuya circulación por las redes del grupo ya supera los 170 GWh/año. Con calificaciones crediticias ratificadas en BBB por S&P y Fitch, la firma encara el próximo bienio con el balance más saneado de sus 183 años de trayectoria.