Economía colocó u$s150 millones a 2028 a una tasa del 8,86% y logró un rollover del 138,5% de la deuda en pesos

El gobierno mantuvo alta la presión sobre el mercado de pesos, luego de que el BCRA anunciara en la jornada anterior una baja de encajes a partir de abril. Fuerte demanda de bonos CER en el tramo mas largo.

Economía pagó una tasa de casi el 9% por colocar un bono se u$s150 milones de legislación local.

En un contexto de baja de tasas donde los operadores financieros empiezan a tener algunas dudas sobre el escenario financiero de los próximos meses, la Secretaría de Finanzas pasó con la aspiradora y colocó $11,4 billones , con un nivel de rollover del 138% . En la misma licitación, logró colocar un Bonar a octubre del 2028 que resultó clave para testear el ánimo del mercado para después del año electoral.

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Logró colocar u$s150 millones en el instrumento hard dollar a una tasa real del 8,86% a octubre de 2028 , una tasa que no resulta mucho más baja que la que podría conseguir ahora en el mercado internacional. Por caso, el mismo título a octubre del 2027 por u$s150 millones pagó 5,12% , con un diferencial de algo más de 3 puntos .

Aunque la tasa del Bonar28 resultó competitiva para operadores del mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo , salió a través de la red social X a responsabilizar del diferencial al riesgo por una potencial reversión de la política económica bajo otro gobierno.

En tanto, tal como lo preveían los operadores del mercado, ante la incertidumbre que genera en el corto plazo la baja de tasas —que se tornaron negativas frente a la inflación— y la posibilidad de que haya modificaciones en el escenario cambiario, las preferencias se enfocaron en un bono ajustable por inflación a septiembre de 2028 , que se llevó $4,78 billones del total colocado.

Licitación de hoy en dólares: Bono con vencimiento en Octubre 2027: Cantidad ofertada: USD 466 MM TNA: 5,02% Riesgo país Milei: 117 pbs Bono con vencimiento en Octubre 2028: Cantidad ofertada: USD 226 MM TNA: 8,5% Riesgo país a Octubre 28: 460 pbs Tasa forward con riesgo kuka:…

El resultado de la licitación fue el siguiente:

LECAP a:

17/7/26 (S17L6) - $2,75 billones 2,16% TEM, 29,23% TIREA.

CER a:

30/9/27 (TZXS7) - $1,14 billones a 4,47% TIREA.

29/9/28 (TZXS8) - $4,78 billones a 7,75% TIREA.

TAMAR:

26/2/27 (TMF27) - $2,11 billones con un margen de 4,90%.

Dólar Linked a:

30/6/28 (TZV28) – $0,26 billones a 8,46% TIREA.

Hard Dólar a:

29/10/27 (AO27) – USD 150 millones a 5,12% TIREA (5,00% TNA).

31/10/28 (AO28) – USD 150 millones a 8,86% TIREA (8,52% TNA).

Conversión de títulos por un total del 24,21% de la emisión:

TZX26 TMG27 - $1,17 billones con un margen de 6,00%.

TZX26 TZXM8 - $0,81 billones a 6,33% TIREA.

TZX26 TZXM9 - $0,2 billones a 7,74% TIREA.

La mirada del mercado

Matías Waitzel, socio en AT Inversiones, afirmó que "la licitación de hoy volvió a mostrar una señal muy positiva para el Tesoro, con un resultado sólido tanto en volumen como en tasas".

"El monto adjudicado alcanzó $11,04 billones sobre ofertas por $12,53 billones, reflejando una demanda firme y un financiamiento holgado", indicó.

Waitzel añadió que "lo más destacado fue la colocación del nuevo AO28, que salió a una tasa realmente muy competitiva para el Gobierno, consolidando la tendencia de compresión en la curva en dólares y confirmando que el mercado sigue convalidando financiamiento a costos cada vez más bajos".

"En síntesis, fue una muy buena licitación, con fuerte participación y señales claras de normalización financiera, donde el Tesoro logra extender plazos y financiarse a tasas cada vez más favorables", opinó el analista.





Canje de deuda

Durante la jornada también se llevó a cabo un canje de deuda de unos $2 billones de una letra ajustable por inflación que vence en junio. Se logró un nivel de aceptación del 24%.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, señaló que "la operación de conversión del TZX26 alcanzó un nivel de adhesión del 24,21%, logrando migrar más de $2 billones hacia instrumentos con vencimientos en 2027, 2028 y 2029".

"Esta medida es consistente con el objetivo de descomprimir el perfil de amortizaciones de corto plazo y mejorar la estructura de la deuda en moneda local", señaló Ritondale.