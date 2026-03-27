El principal estratega de Bank of America reveló qué acciones comprar bajo el actual contexto global

El estratega Michael Hartnett explicó que el mercado está migrando desde las acciones de empresas tecnológicas.

El estratega Michael Hartnett explicó que el mercado está migrando desde las acciones de empresas tecnológicas.

El principal estratega de Bank of America, Michael Hartnett , advirtió que el mercado atraviesa una etapa de transición donde el foco comienza a desplazarse desde las grandes acciones de empresas tecnológicas hacia sectores más vinculados al consumo y la economía real.

Según el análisis, las acciones ligadas al consumo podrían convertirse en una de las principales oportunidades en el corto plazo , especialmente aquellas compañías con cadenas de suministro en Asia.

Esto se da en un contexto donde cambios en políticas comerciales y decisiones judiciales podrían aliviar tensiones arancelarias, favoreciendo directamente a estas empresas.

El trasfondo de esta visión está en una rotación más amplia dentro del mercado. Durante los últimos años, el crecimiento estuvo dominado por grandes tecnológicas y el auge de la inteligencia artificial . Sin embargo, ese liderazgo empieza a mostrar señales de agotamiento , mientras otros sectores comienzan a recuperar protagonismo.

Hartnett sostuvo que el mercado podría entrar en una fase de mayor equilibrio, donde los inversores busquen diversificar su exposición. En ese escenario, las empresas orientadas al consumo aparecen como beneficiarias naturales , ya que reflejan de forma más directa la evolución de la economía real.

El estratega Michael Hartnett explicó que el mercado está migrando desde las acciones de empresas tecnológicas.

No obstante, uno de los principales riesgos es la debilidad del consumidor, que mostró señales mixtas en los últimos meses. Factores como la inflación, la volatilidad de los mercados y la pérdida de riqueza financiera en algunos segmentos podrían limitar el gasto.

Visión optimista

A pesar de esto, el estratega no abandona su visión constructiva sobre la renta variable. De hecho, dentro de Bank of America consideran que el mercado alcista podría mantenerse, aunque con una dinámica distinta a la de los últimos años.

En paralelo, también se observa un cambio en la preferencia de los inversores hacia activos más diversificados, incluyendo acciones internacionales, mercados emergentes y sectores vinculados a materias primas. Esta rotación refleja una búsqueda de oportunidades fuera del núcleo tradicional del mercado estadounidense.

En este contexto, la clave pasa por identificar dónde estará el crecimiento en la próxima etapa. Y para Hartnett, ese crecimiento podría venir de la “economía real” más que del mundo digital, marcando un posible cambio de ciclo en los mercados globales.