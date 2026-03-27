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27 de marzo 2026 - 16:07

Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 27 de marzo

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue
Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 27 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.382,50 para la venta.

Informate más

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 27 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 27 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.464,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 27 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.760, según Binance.

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