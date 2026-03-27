Dividendos en dólares: los 26 Cedears que gatillan pago en abril y ganan atractivo + Seguir en









Estos activos, que replican acciones del exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación.

Estos son los 26 Cedears que reparten dividendos en dólares en abril Depositphotos

Algunas de las principales empresas cotizantes del mundo vuelven a repartir dividendos en abril, correspondientes al segundo trimestre del 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Los Cedears, que replican acciones del exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación. Depositphotos Cedears que pagan dividendos en el mes Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en abril:

Miércoles 1 de abril Coca-Cola (KO): u$s0,53 por acción (5 Cedears).

NVIDIA (NVDA): u$s0,01 por acción (24 Cedears).

Nike (NKE): u$s0,41 por acción (12 Cedears).

HP (HPQ): u$s0,30 por acción (1 Cedear). Jueves 2 de abril Kimberly-Clark (KMB): u$s1,28 por acción (6 Cedears).

Schlumberger (SLB): u$s0,30 por acción (3 Cedears). Lunes 6 de abril Walmart (WMT): u$s0,25 por acción (18 Cedears). Martes 7 de abril Merck (MRK): u$s0,85 por acción (5 Cedears). Jueves 9 de abril Taiwan Semiconductor (TSM): u$s0,97 por acción (9 Cedears). Viernes 10 de abril Unilever (UL): u$s0,55 por acción (3 Cedears).

International Flavors & Fragrances (IFF): u$s0,40 por acción (12 Cedears). Lunes 13 de abril Philip Morris (PM): u$s1,47 por acción (18 Cedears). Martes 14 de abril Mondelez (MDLZ): u$s0,50 por acción (15 Cedears). Miércoles 15 de abril Thermo Fisher Scientific (TMO): u$s0,47 por acción (22 Cedears).

Occidental Petroleum (OXY): u$s0,26 por acción (5 Cedears).

Micron Technology (MU): u$s0,15 por acción (5 Cedears). Miércoles 22 de abril Cisco (CSCO): u$s0,42 por acción (5 Cedears).

Comcast (CMCSA): u$s0,33 por acción. Jueves 23 de abril Salesforce (CRM): u$s0,44 por acción (18 Cedears). Viernes 24 de abril Danaher (DHR): u$s0,40 por acción (54 Cedears). Oracle (ORCL): u$s0,50 por acción (3 Cedears). Lunes 27 de abril GE (GE): u$s0,47 por acción (8 Cedears). Jueves 30 de abril Altria (MO): u$s1,06 por acción (4 Cedears).

JPMorgan (JPM): u$s1,50 por acción (15 Cedears).

HSBC (HSBC): u$s0,45 por acción (2 Cedears).

Marvell Technology (MRVL): u$s0,06 por acción (14 Cedears).

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