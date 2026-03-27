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27 de marzo 2026 - 19:22

Dividendos en dólares: los 26 Cedears que gatillan pago en abril y ganan atractivo

Estos activos, que replican acciones del exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación.

Estos son los 26 Cedears que reparten dividendos en dólares en abril

Estos son los 26 Cedears que reparten dividendos en dólares en abril

Depositphotos

Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

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No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

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Los Cedears, que replican acciones del exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación.

Los Cedears, que replican acciones del exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación.

Cedears que pagan dividendos en el mes

Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en abril:

Miércoles 1 de abril

  • Coca-Cola (KO): u$s0,53 por acción (5 Cedears).
  • NVIDIA (NVDA): u$s0,01 por acción (24 Cedears).
  • Nike (NKE): u$s0,41 por acción (12 Cedears).
  • HP (HPQ): u$s0,30 por acción (1 Cedear).

Jueves 2 de abril

  • Kimberly-Clark (KMB): u$s1,28 por acción (6 Cedears).
  • Schlumberger (SLB): u$s0,30 por acción (3 Cedears).

Lunes 6 de abril

  • Walmart (WMT): u$s0,25 por acción (18 Cedears).

Martes 7 de abril

  • Merck (MRK): u$s0,85 por acción (5 Cedears).

Jueves 9 de abril

  • Taiwan Semiconductor (TSM): u$s0,97 por acción (9 Cedears).

Viernes 10 de abril

  • Unilever (UL): u$s0,55 por acción (3 Cedears).
  • International Flavors & Fragrances (IFF): u$s0,40 por acción (12 Cedears).

Lunes 13 de abril

  • Philip Morris (PM): u$s1,47 por acción (18 Cedears).

Martes 14 de abril

  • Mondelez (MDLZ): u$s0,50 por acción (15 Cedears).

Miércoles 15 de abril

  • Thermo Fisher Scientific (TMO): u$s0,47 por acción (22 Cedears).
  • Occidental Petroleum (OXY): u$s0,26 por acción (5 Cedears).
  • Micron Technology (MU): u$s0,15 por acción (5 Cedears).

Miércoles 22 de abril

  • Cisco (CSCO): u$s0,42 por acción (5 Cedears).
  • Comcast (CMCSA): u$s0,33 por acción.

Jueves 23 de abril

  • Salesforce (CRM): u$s0,44 por acción (18 Cedears).

Viernes 24 de abril

  1. Danaher (DHR): u$s0,40 por acción (54 Cedears).
  2. Oracle (ORCL): u$s0,50 por acción (3 Cedears).

Lunes 27 de abril

  • GE (GE): u$s0,47 por acción (8 Cedears).

Jueves 30 de abril

  • Altria (MO): u$s1,06 por acción (4 Cedears).
  • JPMorgan (JPM): u$s1,50 por acción (15 Cedears).
  • HSBC (HSBC): u$s0,45 por acción (2 Cedears).
  • Marvell Technology (MRVL): u$s0,06 por acción (14 Cedears).

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