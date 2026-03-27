Algunas de las principales empresas cotizantes del mundo vuelven a repartir dividendos en abril, correspondientes al segundo trimestre del 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).
Dividendos en dólares: los 26 Cedears que gatillan pago en abril y ganan atractivo
Estos activos, que replican acciones del exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación.
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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.
No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".
Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).
Cedears que pagan dividendos en el mes
Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en abril:
Miércoles 1 de abril
- Coca-Cola (KO): u$s0,53 por acción (5 Cedears).
- NVIDIA (NVDA): u$s0,01 por acción (24 Cedears).
- Nike (NKE): u$s0,41 por acción (12 Cedears).
- HP (HPQ): u$s0,30 por acción (1 Cedear).
Jueves 2 de abril
- Kimberly-Clark (KMB): u$s1,28 por acción (6 Cedears).
- Schlumberger (SLB): u$s0,30 por acción (3 Cedears).
Lunes 6 de abril
- Walmart (WMT): u$s0,25 por acción (18 Cedears).
Martes 7 de abril
- Merck (MRK): u$s0,85 por acción (5 Cedears).
Jueves 9 de abril
- Taiwan Semiconductor (TSM): u$s0,97 por acción (9 Cedears).
Viernes 10 de abril
- Unilever (UL): u$s0,55 por acción (3 Cedears).
- International Flavors & Fragrances (IFF): u$s0,40 por acción (12 Cedears).
Lunes 13 de abril
- Philip Morris (PM): u$s1,47 por acción (18 Cedears).
Martes 14 de abril
- Mondelez (MDLZ): u$s0,50 por acción (15 Cedears).
Miércoles 15 de abril
- Thermo Fisher Scientific (TMO): u$s0,47 por acción (22 Cedears).
- Occidental Petroleum (OXY): u$s0,26 por acción (5 Cedears).
- Micron Technology (MU): u$s0,15 por acción (5 Cedears).
Miércoles 22 de abril
- Cisco (CSCO): u$s0,42 por acción (5 Cedears).
- Comcast (CMCSA): u$s0,33 por acción.
Jueves 23 de abril
- Salesforce (CRM): u$s0,44 por acción (18 Cedears).
Viernes 24 de abril
- Danaher (DHR): u$s0,40 por acción (54 Cedears).
- Oracle (ORCL): u$s0,50 por acción (3 Cedears).
Lunes 27 de abril
- GE (GE): u$s0,47 por acción (8 Cedears).
Jueves 30 de abril
- Altria (MO): u$s1,06 por acción (4 Cedears).
- JPMorgan (JPM): u$s1,50 por acción (15 Cedears).
- HSBC (HSBC): u$s0,45 por acción (2 Cedears).
- Marvell Technology (MRVL): u$s0,06 por acción (14 Cedears).
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