Malvinas: con la presencia de un veterano inglés, presentarán documentación inédita ante el Congreso

El evento tendrá lugar este lunes 30 a las 12, en la antesala del 2 de Abril. Es motorizado por lo soldados que defendieron el litoral marítimo patagónico y que reclaman ser reconocidos plenamente como veteranos.

Un veterano de guerra británico expondrá el próximo lunes en el Congreso de la Nació n, en un evento que también incluirá la presentación de documentación inédita sobre el Conflicto del Atlántico Sur , buscando visibilizar el rol de los hombres y mujeres que participaron en la contienda desde el litoral marítimo patagónico.

La actividad llevará por título " No todo pasó en Malvinas" y es motorizada por el diputado Juan Brugge (Provincias Unidas) y por la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982, que nuclea a los soldados que defendieron el litoral marítimo patagónico durante el conflicto bélico con el Reino Unido del Gran Bretaña, y que reclaman ser reconocidos oficialmente como veteranos de guerra.

Sus organizadores explicaron que se trata de una "causa vinculada a la soberanía nacional y la búsqueda de reconocimiento histórico para los Veteranos de Guerra del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.)".

"La jornada buscará contribuir al reconocimiento de los efectivos que operaron en el litoral marítimo patagónico, dentro del TOAS, poniendo en debate elementos que han permanecido invisibilizados durante décadas" , señalaron.

Entre los principales ejes del evento, se presentará documentación inédita, incluyendo Órdenes de Operaciones de las Fuerzas Armadas que respaldan acciones de defensa en el litoral marítimo patagónico dentro del TOAS.

Asimismo, se desplegará un análisis jurídico de la situación actual, a partir de recientes fallos favorables a veteranos del litoral marítimo patagónico, dentro del TOAS, durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

En ese marco, también expondrá el veterano de Malvinas británico Edward Denmark, quien compartirá sus vivencias durante la contienda y pondrá el valor el rol que tuvieron los soldados que tomaron posición en el Argentina continental.

Por último, se realizará un abordaje desde la salud mental y el acompañamiento a familiares de caídos, y habrá testimonios y experiencias de veteranos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

"La jornada representa un paso fundamental hacia el reconocimiento legislativo de los soldados que, desde el litoral marítimo patagónico, garantizaron la operatividad y defensa de la soberanía nacional en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur", aseguraron desde la organización.

Por último, señalaron que "constituye además un aporte a la reconstrucción de la verdad histórica, sustentada en documentación oficial que comienza a visibilizarse en el ámbito del Congreso".

Se estima que los soldados abocados a la defensa del litoral marítimo patagónico, incluyendo el reabastecimiento de los aviones que atacaban a la flota británica en el Estrecho de San Carlos, fueron cerca de 10 mil. Su reconocimiento como veteranos plenos existió hasta 1988, cuando les fue revocado tras los levantamientos carapintada.

Fue uno de los casi 10 mil soldados abocados a la defensa del litoral marítimo, cuyo reconocimiento como veteranos existió hasta 1988, cuando fue revocado luego de los alzamientos carapintada.