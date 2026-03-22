Tensión en el estrecho de Ormuz: hasta dónde puede escalar el precio del petróleo si se prolongan los bloqueos + Seguir en









El conflicto con Irán restringe el paso por una vía clave que transporta el 20% del crudo mundial. Analistas advierten por presión sobre márgenes, inflación y un posible impacto recesivo si los precios siguen escalando.

El precio del petróleo viene superando los u$s100

Irán ratificó este domingo que mantendrá un control estricto sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz y confirmó que restringirá el paso a embarcaciones vinculadas a Estados Unidos e Israel, en abierta respuesta al ultimátum de 48 horas lanzado por el presidente Donald Trump para garantizar la libre circulación en una de las rutas energéticas más relevantes del mundo.

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Desde Teherán aseguran que el canal continúa operativo para la navegación internacional, aunque bajo un esquema de supervisión estatal reforzado, en medio de una escalada de tensión militar en el Golfo Pérsico que ya empieza a impactar de lleno en los mercados.

El representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador en Londres, Ali Musavi, sostuvo que “el estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos”, y aclaró que el tránsito de buques solo será posible mediante coordinación con las autoridades iraníes bajo estrictos protocolos de seguridad.

Más allá del frente geopolítico, el principal foco del mercado está puesto en el petróleo. La interrupción efectiva —aunque parcial— de los flujos por Ormuz, por donde circula cerca del 20% del suministro global de crudo, ya tensiona la oferta mundial y empuja los precios al alza.

estrecho de Ormuz Irán asegura que el bloqueo está sólo para EEUU e Israel Cierre del estrecho de Ormuz: cuál es el impacto en el precio del petróleo En las últimas semanas, el petróleo escaló hacia niveles cercanos o superiores a los u$s100 por barril, y algunos analistas advierten que un salto hacia la zona de u$s140 a u$s175 podría derivar en un escenario recesivo para las principales economías, además de reactivar presiones inflacionarias a nivel global.

En este contexto, el impacto no se limita al sector energético. Según analistas de mercado, el encarecimiento del crudo golpea primero a las empresas a través del aumento en los costos de transporte, combustible e insumos, generando una presión directa sobre los márgenes. El efecto, además, es heterogéneo. Las compañías con cadenas de suministro intensivas, así como los negocios orientados a servicios, suelen sentir el impacto de forma más inmediata. En paralelo, los sectores de consumo discrecional —especialmente aquellos con abastecimiento global— enfrentan mayores dificultades para trasladar costos, lo que agrava el deterioro de la rentabilidad. Si bien por ahora no se observa una caída abrupta en la demanda, el riesgo latente es que un período prolongado de precios elevados termine afectando el consumo global, consolidando un escenario más adverso para la actividad económica. Desde Teherán, en tanto, insisten en que la raíz del conflicto radica en las operaciones militares de Estados Unidos e Israel, y condicionan cualquier normalización del tránsito marítimo al cese de las hostilidades y a la reconstrucción de la confianza. Con el ultimátum de Washington en marcha y el estrecho bajo control iraní, el mercado energético global entra en una fase de alta volatilidad, donde el precio del petróleo vuelve a ser el principal termómetro del riesgo internacional.