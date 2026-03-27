Javier Milei en cadena nacional sobre el fallo que avaló la estatización de YPF: "Expropiar está mal" + Seguir en









El Presidente de la Nación se diferenció de la anterior gestión y remarcó las gestiones que hicieron posible el fallo judicial favorable a la Argentina.

El Gobierno celebró el alivio financiero que representa el fallo estadounidense por YPF.

Fue la noticia del día para las finanzas y la política energética argentina: la Justicia de EEUU falló a favor de la Argentina en el marco de la causa por la expropiación a YPF. Es por eso que Javier Milei decidió grabar un mensaje de diez minutos que se emitió por cadena nacional a las 19 horas. Una de las particularidades de su intervención fue que el Presidente reemplazó su frase habitual para finalizar los discursos, "Viva la libertad carajo", por "Viva la patria".

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En el inicio de su mensaje, el mandatario reconoció que "este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia política, jurídica y diplomática del equipo de Gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor". Después de enumerar la trayectoria judicial del proceso por YPF, remarcó que el fallo favorable se dio durante su gestión: "lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos".

En su primer referencia crítica hacia la gestión anterior, Milei planteó que "nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista. Hoy tenemos una nación más rica pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional". Mencionando directamente a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, consideró que "es una afrenta a los argentinos que quieran apropiarse de este resultado". "Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que pudo habernos costado todo", opinó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2037651079320515046&partner=&hide_thread=false Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre el fallo favorable a la República Argentina por YPF en Estados Unidos. pic.twitter.com/FgAXuvled2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 27, 2026 "Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal", sintetizó y, luego de mencionar que enviaron una ley contra expropiaciones, señaló que "el populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo y quedar bien frente a las cámaras, pero le envía señales al resto del mundo que trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo". "La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo. La única forma de garantizarlas es con seguridad jurídica. Eso es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla", analizó el mandatario.

El mensaje se grabó en el Salón Blanco de Casa Rosada y el Presidente estuvo acompañado de Karina Milei, Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno; además del equipo judicial de la gestión -que fue valorada en la cadena nacional por Milei-: Sebastián Amerio, María Ibarzabal Murphy y Juan Ignacio Stampalija. El fallo representa un alivio significativo para las finanzas públicas, ya que deja sin efecto la indemnización que había sido fijada en 2023 y que, con intereses, habría alcanzado los u$s18.000 millones.

El fallo judicial por YPF La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había condenado al país por la estatización de la petrolera en 2012. Con esta determinación, la Argentina queda eximida, por el momento, de afrontar el pago millonario, considerado uno de los litigios más costosos de la historia reciente. El tribunal también ratificó que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de nacionalización. La resolución se produjo tras una intensa etapa de apelación en la que el Estado argentino defendió la competencia de la justicia local para resolver la controversia y cuestionó la interpretación del derecho argentino realizada por la jueza Loretta Preska. YPF Wall Street Nueva York El fallo en Nueva York a favor de la Argentina por YPF le dio un alivio financiero al Gobierno. En una votación de 2 a 1, el tribunal determinó que las reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por los demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino, lo que justificó la revocación de la condena. Además, quedó sin efecto la orden que obligaba al país a entregar acciones de la compañía para cumplir parcialmente con la sentencia. Si bien las partes demandantes aún pueden recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas consideran que las probabilidades de que el máximo tribunal tome el caso son bajas, lo que consolida la decisión como un triunfo judicial relevante para el país.