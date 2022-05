Mar del Plata: primer día de audiencia pública local por la exploración offshore de hidrocarburos

La convocatoria contará con 660 expositores en total y se extenderá por varias semanas para “intercambiar saberes y perspectivas” sobre las potencialidades y riesgos de buscar petróleo y gas en el mar Argentino. Si bien hubo cerca de 2.000 inscriptos, como la ordenanza que regula las audiencias públicas establece que solo pueden participar particulares con domicilio en General Pueyrredón, solo se admitieron 254 organizaciones e instituciones y 404 particulares. De hecho, decenas de anotados para disertar se sorprendieron el viernes a última hora y durante el fin de semana por la llegada de notificación por mail de su eximición de participación.

Estas son algunas de las exposición del primer día de audiencia pública por el offshore en Mar del Plata:

José Luis Ovcak, del Colegio de Ingenieros de Mar del Plata

“Mar del Plata tiene las industrias base, académicas y logísticas para proveer a la industria del petróleo. Tenemos altos índices desde desocupación y debemos sumarnos a este desafío que se nos plantea, y Mar del Plata no se puede quedar al margen”.

Marcela Luján, vicerrectora de la Universidad Caece Mar del Plata

“Aguardamos los estudios finales para tomar una posición definitiva, teniendo en cuenta que hay dos sectores de desarrollo vinculados muy importantes como el turismo y la pesca".

Ignacio Sabbatela, investigador del Conicet-Flacso

“Los marplatenses salieron a la calle por la falta de información y por campañas de ONG que mostraron pingüinos empetrolados. Pero la Argentina tiene una vasta experiencia de exploración offshore, incluso la Costa Atlántica. En 1979 se perforaron tres pozos y no tuvieron resultados positivos. Y no hubo incidentes ambientales. Es más, hoy hay explotación offshore en Tierra del Fuego, y de ahí viene el 16% del gas que consumimos todos los argentinos. En el mundo tres de cada 10 barriles se extraen del mar, es una realidad. Estamos ante la oportunidad de explorar aguas desconocidas”.

Sandra Cipolla, presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN)

"Sin ninguna duda la producción de hidrocarburos offshore también puede generar un impacto en la economía macro de nuestro país, promoviendo un círculo virtuoso a partir de la generación de más puestos de trabajo que repercuten en un mayor consumo por parte de esos trabajadores, lo cual deriva en mayor actividad comercial, industrial, de servicios. Por otra parte, en una ciudad como Mar del Plata, que tiene un problema estructural en cuanto al empleo, con altos índices de desocupación, resulta preponderante destacar – también - el impacto de la actividad offshore en la generación de empleos directos e indirectos y de oportunidades para las y los jóvenes profesionales".

p15-1_opt.jpeg reacción. La iniciativa de exploración offshore es resistida por buena parte de la sociedad marplatense y de los intendentes costeros.

Francisco Baberis Bosch, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

“Tengo una postura a favor por varias razones. No conozco países que renuncien a a explotar sus recursos petroleros, de hecho los países más ricos lo hace. No es incompatible con el turismo. Y muchos hablan de la transición energética para oponerse: Argentina emite menos del 1% de emisiones a nivel global, y además no se cuenta por quien las produce, sino por la demanda. Argentina no va a emitir más por exportar petróleo y gas. Y no hay contradicción con las energías renovables: muchas petroleras invierten en renovables. Hablar de extractivismo no tiene asidero, porque el sector petróleo es el multiplicador más grande de la economía. Neuquén creció al doble que la población nacional, según del Censo, y fue gracias a la explotación petrolera”.

Aira González, socióloga UNMdP, de la Asamblea por un Mar Libre Petroleras

“Implica actividades extractivas que no se sabe cuáles van a ser las consecuencias que van a tener sobre el medio ambiente, no es real lo que se plantea de no consecuencias de contaminación. Sí existen y no está bien estudiado qué va a pasar con la exploración sísmica. El debate no es energía si o no, sino qué energía queremos. Es importante que se debata realmente qué tipo de trabajados necesita la ciudad, pero la salida no es el petróleo, hay muchísimas otras salidas, como las renovables".

Alberto Calsiano, jefe del Departamento de Energía de la UIA

“En el mundo más de una cuarta parte del gas y petroleó se produce en alta mar. Argentina fue uno de los pioneros y tiene 50 años de experiencia. Desde hace décadas produce gas en la Cuenca Austral, con 17 pozos operativos que no tuvieron incidentes operativos en los últimos años. Las operaciones previstas estarán focalizadas lejos de la costa y no afectarán el paisaje y el turismo. Tampoco afecta a la pesca, porque son en zona a alejadas y a profundidades de 1.000 a 1.400 metros".

ALberto Calsiano UIA Energía.jpg Gentileza Ser Industria

"El proyecto Argerich CAN 100 puede producir hasta 1.000 millones de barriles de petróleo, volumen similar a las reservas totales certificadas de YPF en la actualidad. En caso de ser exitoso, tiene potencialidad para alcanzar 200.000 barriles diarios. Y generará unos 65.000 empleos. Con una vida útil del proyecto de 15 años se producirían unos 610 millones de barriles. Hoy la producción total de petróleo está en 550.000 barriles por día. Si Argerich pasa a fase desarrollo tiene un potencial de producción por más de u$s35.000 millones, más u$s4.000 millones en gastos operativos adicionales”.

Fernanda Raggio, gerenta de exploración de YPF

“A nivel global el offshore representa hoy el 30% de la producción de hidrocarburos y es por eso que las compañías más importantes del mundo están focalizando sus inversiones en esos ambientes. Los recientes descubrimientos en el margen conjugado africano, a 200 kilómetros de Namibia, revalorizan el offshore argentino, ubicando nuestra región en un spot muy atractivo para las inversiones en exploración, que es una disciplina que se considera por ley de interés nacional, ya que contribuyen al autoabastecimiento energético y permite al país ser un exportador de energía. Esta actividad en aguas profundas y ultraprofundas es nueva en Argentina, y dado un potencial éxito se generaría empleo altamente calificado, acceso a tecnología de última generación y podría tener una muy fuerte mano de obra local. Mar del Plata tiene la oportunidad de ser protagonista”.

Julieta Mirella Paladino, de Ecos Mar y Asamblea por un Mar Libre de Petroleras

“Hemos pospuesto nuestra vida y trabajo en estos años para defender el bien común. Lo hacemos porque estamos convencidos que nuestras generaciones futuros se merecen tener los mismos derechos a tener un ambiente sano, aunque de muchas maneras no se está respetando. No apoyo esta participación, necesitamos urgentemente una transición energética. Nos quieren traer un proyecto que sabemos que desde 1973 más de la mitad delas guerras en el mundo tuvieron que ver con la búsqueda de hidrocarburos, ¿cuántas personas murieron por estas guerra?”

explotación offshore.jpg

“Es imposible mitigar el sonido, que alcanza los 300.000 kilómetros cuadrados, que nos solo afectan a los grandes cetáceos, sino a todas las especies marinas. Por más que digan que van a tener cuidado, ya sabemos las consecuencias de la exploración sísmica. En 2020 aparecieron decenas de ballenas muertas, tortugas marinas y pingüinos. Tenemos fotografías. La muerte de estos seres implica la lenta muerte de nuestro océano. Queremos un progreso coherente con la realidad ambiental. En Sudáfrica también hay manifestaciones en contra. En los últimos tres años en Perú hubo más de 1.000 derrames y 900 en Ecuador. Es mentira que no hubo en Brasil, es más hubo 1.656 accidentes de derrame de petróleo, según el Ibama desde el 2014. Queremos un progreso con energía renovable descentralizada”.

Manuel José García-Mansilla, Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH)

“Con este proyecto, Argentina puede cambiar su perfil productivo con estos proyectos offshore y convertir en un exportador de energía al mundo. Complementados las energías renovables y los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, si Argentina pasa a la etapa de desarrollo puede generar divisas de manera significativa y así evitar las frecuentes limitaciones en la economía nacional por la falta dólares. Un bloque offshore puede generar ingresos públicos (por impuestos y regalías) por más de u$s32.000 millones. El 30% del gasto total del proyecto puede ser para proveedores locales de Mar de Plata y cercanos. El operador Equinor ha perforado más de 6.000 pozos offshore en la plataforma continental noruega desde 1966 sin ningún incidente ambiental de contaminación de petróleo que haya llegado a la costa. Es una empresa mixta, controlada por el Estado noruego y reconocida internacionalmente”.

Silvina Oberti, gerenta del Departamento de Sustentabilidad y Transiciones Energéticas de YPF

“YPF tiene el compromiso de liderar la transición energética en Argentina y el Cono Sur. El offshore es un proyecto estratégico para el país, que no solo aporta al desarrollo social y económico, sino que puede contribuir a la atomización de la matriz energética nacional y de otros países. Argentina necesita impulsar su desarrollo económico y calidad de vida; también es imprescindible la seguridad energética; aún con los escenarios de emisiones cero, nuevos yacimientos serán necesarios; además de acompañar a las renovables es indispensable para acompañar la transición energética. El offshore podría aportar a la descarbonización del petróleo y gas, y no solamente para Argentina sino para reemplazar carbón en otros países. Todas las operaciones pueden realizarse con mínimo impacto del ambiente”.

Gabriel Felizia, Director del Consorcio Portuario

“Mar del Plata es la ciudad turística que millones de argentinos eligen cada año para pasar días de descanso; de la producción con uno de los cordones frutihorticola más importante del país o el Parque Industrial con empresas a la vanguardia en el desarrollo de sus capacidades tecnológicas; el Puerto donde la industria Naval no para de crecer y la pesca no se detiene; La explotación de gas y petróleo costa afuera, es una industria que significó el desarrollo de naciones y que por su ubicación Mar del plata se convertirá en el centro logístico del desarrollo en la Argentina de esta industria”.

Eric Javier Vázquez, del Sindicato Marítimo de Pescadores SIMAPE

“La exploración offshore no va a afectar a la pesca, va a generar para Mar del Plata crecimiento económico y de empleo. Estamos totalmente a favor de la exploración offshore. Va a traer una nueva fuente de trabajo para Mar del Plata”.

Hernán Pérez Orsi, de Greenpeace

“Todos saben y reconocen que esto está mal. Crearon una fábula con este proyecto, asignaron un valor al riesgo. Mencionaron a Dubai, pero no mencionaron a los países del oeste de África, que son potencias en offshore como Nigeria o Angola, donde no se derraman los beneficios económicos en la sociedad. Tampoco mencionar las mitigaciones de las consecuencias que se pueden hacer. Invito a ver las consecuencias de Añelo, la ciudad de Vaca Muerta, donde no se hacen los controles de los pasivos ambientales, ¿quién va a controlar el Mar Argentino? No hay derecho para convertir a Mar del Plata en una zona de sacrificios”.

Pablo Trueba, de la CGT Mar del Plata

“Mar del Plata ya tiene pesca y turismo. Ahora podríamos convertirnos en una ciudad petrolera internacional. Es una industria que va a generar empleos de calidad, registrado, de alto nivel salarial, contrataciones de proveedores locales e inversión en infraestructura”.

Nidia Álvarez, CEO de la empresa Equinor

“En Noruega la actividad offshore liderada por Equinor tuvo un rol fundamental en la transformación productiva y social del país, que pasó de tener escasos recursos a tener el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. El propósito de Equinor es convertir los recursos naturales en energía para la gente y contribuir al progreso real de las comunidades en las que estamos presentes”.

Marcelo Guiscardo, presidente Fundación Clúster de Energía Mar del Plata

"Celebramos el debate y somos conscientes de que debemos explicar que este proyecto de desarrollo se complementa con las obligaciones argentinas en materia ambiental. En el sur de la Argentina, proyectos offshore en Tierra del Fuego y Santa Cruz proveen de gas al resto del país hace 50 años, sin reportarse ningún incidente. Las compañías adjudicatarias estiman invertir al menos 6.000 millones de dólares, según información pública. De hallarse petróleo, apuntarán a lograr una producción de 200.000 barriles por día y generar 22.000 puestos de trabajo".

mar del plata.jpg Más de 3 millones de personas se movilizaron durante el feriado en todo el país.

"Les pido que sueñen conmigo cómo puede ser Mar del Plata en 2027, en 5 años: con 3 grandes descubrimientos en diferentes fases de desarrollo; el gobierno licitó nuevas áreas; nuevas compañías internacionales y locales se suman la exploración; el Puerto de Mar del Plata tiene el muelle 9 construido y está comenzando la licitación para ampliarlo para barcos de ultramar; YPF liderando el proyecto designa a un nuevo Vicepresidente Offshore con residencia en Mar del Plata, y otras compañías como Equinor y Shell lo siguen; la base de helicópteros (que hoy no existe) se amplía para albergar 20 vuelos por día; hay 5 remolcadores adicionales al servicio de las compañías offshore (dos de ellos construidos por los astilleros locales); tenemos plantas de lodo, de reciclado, de disposición final de materiales, y hay más de 5.000 personas abocadas al proyecto. Hagamos de Mar del Plata el pivot del desarrollo offshore del Mar Argentino Norte".

Silvina Álvarez, Eco Asamblea Parque Camet

“La ciudadanía marplatense expresa cada día 4 de cada mes su rechazo a la exploración. Según un capitán de pesca con 22 años de experiencias, que dijo que todo lo que habita en el agua, al hacer la sísmica desorienta a las especies, y diseminan a la grandes profundidades y mueren ahí. No dejan cumplir el ciclo de desove, y por ende no hay reproducción. En el Golfo San Jorge en 2010 se hizo una prospección sísmica de 4 días, de 8 horas cada vez, y los siguientes 24 meses no hubo un solo pez, ni merluza, calamar, langostino. No tienen idea de lo que van a hacer, es una locura”.

Kanki Alonso, de la Asamblea de Luna Roja (Chapadmalal)

“Escuchamos repetidas veces una idea de seguridad y control en esta actividad, ¿por qué se habla tanto de eso? Porque nos lleva a la idea de riesgos y peligros, que recae sobre los que habitan el mar, no en oficinas. En Mar del Plata hay miles de personas que viven de la pesquería, pero no escuchamos a fileteros, estibadores, ni a los que trabajan en la industria del pescado, incluso menores de edad. En Chapadmalal encontramos una cava de 20.000 metros cúbicos de suelo, unos 3.000 camiones de tosca, que se extrajeron de forma ilegal. Los controles en esta país queda demostrado que no funcionan bien. El Estado nacional publicó que se piensan extraer 200.000 barriles y cada barril representa 430 kilos de dióxido de carbono liberados al ambiente, eso son miles de toneladas que se van a generar día a día”.