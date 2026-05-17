Cuándo entrega la Selección argentina su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026

La Selección argentina se encamina a definir la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 bajo la conducción de Lionel Scaloni, con fecha ya establecida.

Lionel Scaloni define la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026 en la última etapa de preparación.

La Selección argentina se encuentra en la etapa final de preparación rumbo al Mundial 2026 y Lionel Scaloni trabaja en la definición de la lista definitiva de 26 futbolistas , en un proceso que combina evaluaciones de rendimiento, estado físico y funcionamiento colectivo antes del anuncio oficial.

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El entrenador tiene previsto cerrar la nómina tras los últimos partidos de preparación, cuando el cuerpo técnico termine de observar a los jugadores en competencia. La decisión final se tomará luego del amistoso ante Guatemala, instancia clave para ajustar detalles antes de confirmar los nombres que integrarán el plantel mundialista.

Con un grupo actual de 29 convocados , Scaloni deberá realizar tres descartes para llegar al número permitido por el reglamento. La competencia interna es intensa y varios futbolistas aún luchan por asegurar su lugar en la lista definitiva.

La lista definitiva de 26 jugadores de la Selección argentina será oficializada una vez finalizada la etapa de preparación previa al Mundial 2026. En ese marco, el anuncio llegará después del partido ante Guatemala, encuentro que funciona como último filtro antes de la confirmación del plantel.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni aprovechará esos días finales para resolver los últimos cortes y definir el grupo que viajará a la competencia. La idea es llegar al anuncio con la menor cantidad de dudas posibles y con el plantel prácticamente cerrado.

scaloni conferencia copa america.jpg Varios futbolistas aún pelean por los últimos cupos en la lista definitiva de la Selección argentina. @Argentina

La base del equipo y los nombres en disputa

Dentro de la estructura del seleccionado aparecen referentes consolidados como Lionel Messi, Ángel Di María, Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, piezas centrales del proyecto.

En paralelo, el cuerpo técnico analiza a los futbolistas que pelean por los últimos lugares disponibles. Entre ellos se destacan Valentín Barco, Germán Pezzella, Valentín Carboni, Ángel Correa, Leonardo Balerdi y Lucas Martínez Quarta, todos en evaluación para los cupos finales.

El anuncio de la lista marcará el cierre de la preparación y el inicio formal del camino de la Selección argentina hacia el Mundial 2026, con un plantel ya definido y enfocado en la competencia.

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