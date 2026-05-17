Irán cada vez más cerca del Mundial 2026: la FIFA celebró una reunión "constructiva" en Estambul

El organismo del fútbol mundial calificó como “constructiva” la reunión y reafirmó su intención de contar con Irán en la Copa del Mundo.

La FIFA se reunió con la federación de Irán en Estambul y destacó el diálogo como “excelente”.

La FIFA expresó confianza en la participación de Irán en el Mundial 2026 tras una reunión calificada como “excelente” con representantes de la federación del país asiático en Estambul . El encuentro se realizó en medio de tensiones políticas y logísticas, pero con el objetivo de avanzar en la organización del torneo que se disputará en Norteamérica.

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El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó el clima del encuentro y la coordinación con la federación iraní: “ Hemos tenido una reunión excelente, una reunión constructiva junto con la Federación de Fútbol de Irán . Creo que estamos trabajando en estrecha colaboración y esperamos con gran entusiasmo darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló el dirigente en un comunicado oficial.

Durante la reunión, que se llevó a cabo en Estambul, se abordaron distintos asuntos operativos vinculados a la participación del equipo iraní en el certamen.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó la reunión con la federación iraní como “excelente” y constructiva.

El propio Grafström también remarcó su satisfacción por el diálogo: “Estoy muy contento de que hayamos podido tener este intercambio tan positivo”, afirmó, en referencia a la coordinación entre ambas partes.

Irán mantiene su preparación pese al contexto político

En paralelo, la selección de Irán tiene previsto realizar una concentración en Turquía en los próximos días antes de viajar a Estados Unidos, donde disputará la fase de grupos.

El equipo integrará el Grupo correspondiente junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, con partidos programados en Los Ángeles y Seattle a partir del 16 de junio.

Selección de Irán La participación de Irán sigue sujeta a condiciones administrativas y políticas en los países anfitriones. Agencia NA

La participación iraní se mantiene en agenda pese al contexto de tensión política con Estados Unidos, aunque el ingreso de delegaciones continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones.

Condiciones, visados y tensiones diplomáticas

Desde el entorno político estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio señaló recientemente que los jugadores no tendrían inconvenientes para ingresar al país, aunque aclaró restricciones para parte del personal técnico vinculado a la federación iraní.

A su vez, la federación de Irán comunicó que participará en el Mundial siempre que se cumplan condiciones relacionadas con visados, seguridad y el respeto a símbolos nacionales como la bandera y el himno.

El pedido también incluye garantías ante posibles manifestaciones de disidentes iraníes residentes en Estados Unidos, en un contexto donde el operativo organizativo del Mundial sigue atravesado por tensiones geopolíticas.