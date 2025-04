Oldelval inauguró ampliación de oleoducto y va al RIGI con nuevos proyectos por u$s900 millones

El Duplicar Plus suma 315.000 barriles de petróleo por día de Vaca Muerta para la exportación. La obra requirió u$s1.400 millones. Ahora impulsará el Duplicar X y Duplicar Norte.

Oldelval inauguró el Proyecto Duplicar Plus , una obra de infraestructura que requirió una inversión de u$s1.400 millones y que permitirá transportar 315.000 barriles de petróleo adicionales de Vaca Muerta hacia el Atlántico para la exportación . Ese incremento generá alrededor de u$s8.000 millones para el país. En parelelo, impulsar dos ampliaciones más que agregarán divisas por u$s3.000 millones más.

Las iniciativas se bautizaron Duplicar X y Duplicar Norte, y permitirán abastecer de petróleo el Duplicar Plus. El proyecto Duplicar Plus fue una obra de extraordinarios desafíos que atravesó ríos, rutas y demás interferencias y que fue concretada en 24 meses, dos meses antes de lo comprometido y con excelentes índices de seguridad de las personas, según la empresa.

El Proyecto Duplicar Plus aumenta de forma permanente la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina hacia el Atlántico para acompañar el crecimiento de producción de crudo de Vaca Muerta.

El Duplicar X es un oleodcuto de unos 300 kilómetro de extensión, que se construirá en parelelo al Plus, y que sumará 125.000 barriles diarios a partir de mediados de 2026. El costo rondará los u$s500 millones.

El Duplicar Norte ayudará a evacuar hacia el Atlántico el petróleo del norte de Vaca Muerta. Las obras se prevé se iniciarán en junio de 2026 y serán por etapas. La primera estará finalizada para fines del próximo año y recién en 2027 estará complemente operativo. El costo rondará los u$s400 millones.

image.png Para el Duplicar Plus se necesitó un tendido de 455 km de ducto de 24” en diferentes tramos entre Estación de Bombeo Allen y Estación de Bombeo Salitral. Además, se hizo un cambio de traza de 70 km ducto de 30” Zona de Bahía Blanca y la repotenciación de 8 estaciones de bombeo.

Cuántos dólares pueden sumar los Proyectos Duplicar de Oldeval

Desde 2021 la producción de crudo en la Cuenca Nequina fue creciendo hasta pasar de 280.000 a 540.000 barriles diarios. Pero con todas las obras en marcha para Vaca Muerta la capacidad de transporte subirá a 750.00 barriles.

Según explicó la compañía, el 100% del proyecto Duplicar Plus tendrá destino de exportación, otorgará previsibilidad a las compañías productoras y generará u$s8.000 millones de dólares anuales adicionales para el país desde 2027.

Cuando estén finalizados los Duplicar X y Duplicar Norte -y con un precio internacional del barril entorno a u$s70-, se sumarán unos u$s3.000 millones en exportaciones.

"Hoy la baja del precio del petróleo por debajo de 70 dólares no influye. Sería difícil que las obras no se realicen con tantas ganas de comprar espacio para transportar y producir. Hoy es un buen clima para comprar espacios. Por arriba de 65 dólares está bien, por debajo ya no habría tanta expectativa", dijo un alto ejecutivo petrolero.

Proyecto Duplicar Oldelval petróleo De los u$s1.400 millones de inversión por parte de Oldelval, el 90% corresponden a mano de obra, insumos y equipamiento producidos localmente.

Cuál es la importacia de estas obras de infraestructura

Los Duplicar no solo tienen un importante impacto para el sector energético, sino también lo tuvo en las comunidades locales de las provincias Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires, por donde atravesó la traza del oleoducto.

A lo largo de los 525 kilómetros de obra del Duplicar Plus, que involucraron a más de 2.500 trabajadores directos y más de 8.000 indirectos, generó un notable dinamismo en las economías locales. El principal contratista fue OPS (Oilfield & Production Services), una empresa neuquina que asumió y cumplió un enorme desafío: la repotenciación de ocho estaciones de bombeo y la soldadura de los más de 500 km. La UTE Techint-Sacde se ocupó del tendido de doctos. Los caños se los compraron a Tenaris.

El movimiento constante de personas y equipos impulsó el surgimiento de nuevos emprendimientos y servicios, como comercios, alojamientos y proveedores de insumos, que aprovecharon el flujo de la obra para generar ingresos y oportunidades de negocio.

Desde Oldelval aseguran que con estas obras "ya no habrá cuellos de botella en transporte de petróleo", aunque posible surjan otros como necesidades de infraestructura vial, más mano de obra, viviendas, escuelas, comercios. "Son desafìos de los buenos para las provincias", sostuvieron.