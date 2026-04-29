La OPEP+ aumentará su producción luego de la salida de Emiratos Árabes Unidos del organismo

El bloque evalúa sumar 188.000 barriles diarios tras la salida de Emiratos Árabes Unidos, en un contexto marcado por la guerra y una caída del 18,6% en la producción total desde febrero.

Los principales productores buscan sostener el esquema de oferta pese a la crisis energética y la salida de uno de los actores clave del Golfo.

Luego de la inesperada salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la OPEP+ podría resolver este domingo un pequeño aumento en las cuotas de producción de petróleo. Según reportes, los países del grupo resolverían producir 188.000 barriles extra, por día.

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El aumento sería similar al del mes anterior, que fue de 206.000 barriles por día , restando la cuota de EAU que sale del organismo desde el próximo viernes 1º de mayo. La decisión indicaría que la OPEP+ sigue adelante con su enfoque de "negocios como de costumbre", según indicaron fuentes del organismo a Reuters.

La guerra, uno de los principales motivos por que EAU abandonó el organismo, está afectando profundamente a la industria petrolera. Antes del inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, la OPEP+ producía casi 43 millones de barriles de crudo por día, mientras que según los reportes del organismo en marzo, el número bajó hasta 35 millones , es decir, una baja del 18,6%.

Los siete miembros que se reunirán el domingo son Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán, ‌Rusia y Omán. Con la salida de EAU, la OPEP+ cuenta con 21 miembros, incluido Irán, pero en los últimos años solo estos siete países, más EAU , han participado en las decisiones mensuales sobre la producción.

Las exportaciones de crudo de EEUU alcanzaron la semana pasada un nivel sin precedentes, según las cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética estadounidense (EIA), en medio de la escasez de petróleo de Medio Oriente en el mercado.

Durante el periodo de siete días que finalizó el 24 de abril, se exportaron 6,4 millones de barriles diarios, frente a menos de 5 millones la semana anterior.

Si se suman los productos petrolíferos refinados, el total de las exportaciones asciende a más de 14 millones de barriles al día. En el mismo periodo del año pasado, apenas superaba los 10 millones.

Esta salida de petróleo, dado que la producción se mantiene estable en EEUU, ha reducido en 6,2 millones de barriles las reservas del país, mientras que las estratégicas disminuyeron en 7,1 millones de barriles.