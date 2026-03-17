Pablo Quirno, ante empresarios de energía: "Miren a la Argentina e inviertan"

El canciller destacó las reformas como la laboral, la Ley de Glaciares, la de Inocencia Fiscal, y el RIGI, así como la disciplina de orden macroeconómico y de ajuste sobre el déficit.

"A río revuelto, ganancia de pescadores". En un mundo convulsionado por la guerra en Medio Oriente , con foco principal en el petróleo y sus consecuencias de un barril a u$s100, el gobierno de Javier Milei busca aprovechar para atraer inversiones a los sectores que hoy son más pujantes en la economía: energía y minería.

Quien fue a lanzar anzuelos ante empresarios top del sector fue el canciller Pablo Quirno , al hablar este martes en el IEFA Latam Forum 2026 , un encuentro con la crema del sector que se llevó a cabo en el hotel Four Seasons. "Miren a la Argentina e inviertan", invitó el funcionario.

Quirno destacó las reformas como la laboral, la Ley de Glaciares , la de Inocencia Fiscal, y el RIGI, así como la disciplina de orden macroeconómico y de ajuste sobre el déficit.

El IEFA Latam Forum 2026 se desarrolla en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, reuniendo a líderes públicos y privados para analizar el posicionamiento estratégico de América Latina en un contexto global en transformación. El encuentro, que comenzó ayer con una recepción y cena en el Alvear Hotel Palace, cuenta con una agenda centrada en Vaca Muerta, energías renovables, minerales para la transición energética, Inteligencia Artificial y comercio internacional.

Entre los oradores destacados se encuentran el ministro de Economía, Luis Caputo , quien cerrará el evento, y otros referentes del ámbito público y privado, como Raúl Jalil , gobernador de Catamarca, y Ricardo Markous , CEO de Tecpetrol. Las sesiones plenarias abordarán temas como el rol de América Latina en el comercio global, la minería y la transición energética, y el impacto de la Inteligencia Artificial en la productividad regional.

La agenda incluye debates sobre el potencial de Vaca Muerta, el futuro de las energías renovables y el rol de los minerales esenciales para la transición energética. También se incluye un bloque dedicado al impacto de la Inteligencia Artificial en la productividad regional y otro orientado a los desafíos del comercio y la geopolítica.

Algunas de las sesiones destacadas incluyen "LATIN AMERICA'S ROLE IN A FRAGMENTING GLOBAL TRADE ORDER", moderada por Francisco de Santibañes, President, Argentine Council for International Relations (CARI), y "MINERALS, ALLIANCES, AND INDUSTRIAL RESILIENCE", con participación de Raúl Jalil, Governor of the Province of Catamarca, y otros expertos en minería.

El evento también contará con la participación de destacados líderes empresariales y gubernamentales, como Horacio Marín, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, YPF, y Martín Mandarano, CEO, YPF Luz. La apertura formal del foro incluyó palabras de bienvenida de Nicholas Rémillard, Chief Executive Officer de IEFA, y un "OPENING KEYNOTE ADDRESS" a cargo de Pablo Quirno, Minister of Foreign Affairs, Argentina.

El IEFA Latam Forum 2026 es un evento clave para analizar los desafíos y oportunidades de América Latina en un contexto global en transformación, y contará con la participación de destacados líderes y expertos en energía, minería, tecnología y comercio.

Tras su exposición, Quirno celebró los resultados del Argentina Week en Nueva York en diálogo con la prensa presente entre la que se encontraba Ámbito, de donde la Argentina se trajo compromisos de inversión de más de u$s16.000 millones, y confió en que el país logrará abrir nuevos mercados.

Respecto al riesgo país, dijo que la Argentina está en condiciones de resistir la situación externa generada por el conflicto en Medio Oriente, y aludió a los dichos del presidente de YPF, Horacio Marín, respecto al traslado a precios en naftas y gasoil del aumento del petróleo. Es decir, el Gobierno intentará reducir el impacto en surtidor.

Otro punto sobre el que fue consultado el titular de Cancillería fue la posibilidad de que la Argentina negocie un crédito con Emiratos Árabes Unidos. Quirno desvió la respuesta hacia el Ministerio de Economía.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el viaje del presidente Milei a China continúa en agenda, pero no confirmó fecha ni detalles.