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17 de marzo 2026 - 08:53

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel amplía su ofensiva contra Irán y lanza una operación terrestre en el sur del Líbano

Las acciones en Medio Oriente no cesan y toda la tensión está cargada sobre el estrecho de Ormuz y su impacto en la economía mundial. Minuto a minuto, todas las novedades y actualizaciones del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este lunes apoyo para forzar una apertura del estrecho, paso clave para el petróleo del Golfo Pérsico y el comercio mundial, pero otros socios como Japón y Australia hicieron oídos sordos a la petición.

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Irán ataca a países vecinos y descoloca a Donald Trump en plena crisis de Medio Oriente

Irán continúa con los ataques hacia sus vecinos del Golfo mientras Israel asegura haber eliminado a dos figuras clave del régimen en bombardeos nocturnos, en un escenario de guerra que ya lleva tres semanas y que profundiza la crisis energética global y deja al presidente estadounidense Donald Trump sin respuestas claras.

En las últimas horas, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el ejército mató al jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, y al líder de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, durante ataques aéreos lanzados en la noche. Según indicó, la información le fue confirmada directamente por las fuerzas militares.

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Israel confirmó la muerte de Alí Larijani y Gholamreza Soleimaní, dos figuras clave del régimen iraní

Israel confirmó la muerte de Alí Larijani y Gholamreza Soleimaní tras un ataque nocturno en Teherán dirigido contra la cúpula del régimen iraní, en una operación que, según las Fuerzas de Defensa, también alcanzó a otros altos mandos vinculados a estructuras de seguridad y represión.

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