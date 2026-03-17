Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel amplía su ofensiva contra Irán y lanza una operación terrestre en el sur del Líbano

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Irán ataca a países vecinos y descoloca a Donald Trump en plena crisis de Medio Oriente

Irán continúa con los ataques hacia sus vecinos del Golfo mientras Israel asegura haber eliminado a dos figuras clave del régimen en bombardeos nocturnos, en un escenario de guerra que ya lleva tres semanas y que profundiza la crisis energética global y deja al presidente estadounidense Donald Trump sin respuestas claras.

En las últimas horas, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el ejército mató al jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, y al líder de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, durante ataques aéreos lanzados en la noche. Según indicó, la información le fue confirmada directamente por las fuerzas militares.