Pan American Energy lanza nueva edición de su Programa de Pasantías Nacionales

La compañía seleccionará a más de 50 estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el país. El programa tendrá una duración inicial de 6 meses, con posibilidad de extensión hasta 18 meses.

Pan American Energy (PAE) lanzó una nueva edición de su programa de pasantías nacionales , iniciativa que ofrece a estudiantes universitarios de todo el país la posibilidad de realizar sus primeras experiencias laborales en un entorno profesional dinámico y de aprendizaje continuo.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que estén cursando a partir del tercer año de sus carreras universitarias y residan en las localidades donde la compañía tiene operaciones: Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana.

Según informó PAE a Energy Report , los interesados en postularse pueden completar el formulario de inscripción a través de www.paepasantias.com hasta el 19 de septiembre . El programa comenzará en noviembre de este año y tendrá una duración de 6 meses con la posibilidad de prorrogarlo hasta alcanzar un máximo de 18 meses .

En esta edición se seleccionarán más de 50 pasantes provenientes de universidades públicas y privadas de todo el país. Desde su creación en 2019, ya participaron más de 260 estudiantes , consolidando a este programa como un espacio de formación, desarrollo y crecimiento profesional.

"El programa tiene un impacto directo en el sistema educativo nacional al consolidar vínculos con universidades de todo el país y formar a quiénes serán los profesionales del futuro", aseguraron desde PAE.

A qué estudiantes está orientadas las pasantías de PAE

Está orientado a estudiantes de carreras como Ingeniería, Geociencias, Ciencia Económicas, Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Abogacía, Comunicación, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de la Información, Seguridad e Higiene, Psicología y disciplinas afines.

"Este año PAE renueva su alianza con la ONG BisBlick, entidad que acompaña a jóvenes de contextos vulnerables que aspiran a convertirse en los primeros profesionales de sus familias", detalló la empresa en un comunicado de prensa.

Gracias a este convenio, 5 estudiantes de la Red BisBlick se sumarán al programa de pasantías y recibirán un acompañamiento integral para potenciar su desarrollo profesional.

“A través de este programa buscamos acompañar el talento de nuestros jóvenes y el desarrollo de las comunidades donde vivimos. Cada nueva edición es una oportunidad para generar experiencias transformadoras y abrir puertas al mundo laboral a estudiantes de todo el país”, afirmó Victoria Traverso, Gerente Corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de Pan American Energy.