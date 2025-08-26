Independiente busca levantar la clausura de su estadio tras los incidentes con la U de Chile







El "Rojo" inició gestiones judiciales para reabrir el Libertadores de América-Ricardo Bochini, clausurado tras los graves disturbios en la Copa Sudamericana.

Independiente comenzó a trabajar con la Justicia para levantar la clausura que pesa sobre su estadio.

Independiente comenzó a trabajar con la Justicia para levantar la clausura que pesa sobre su estadio, el Libertadores de América-Ricardo Bochini, luego de la barbarie entre los hinchas del "Rojo" y Universidad de Chile, mientras se jugaba el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la reunión que mantuvo el presidente Néstor Grindetti y el fiscal a cargo de la investigación, Mariano Zitto, acordaron conformar una Comisión de Seguridad integrada por la fiscalía, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la A.Pre.Vi.De, la AFA y la institución de Avellaneda.

Respecto a la clausura del estadio, el fiscal explicó: “Lo primero que dispongo es preservar, clausurar y suspender las dos tribunas en las que sucedieron primero las agresiones de la parcialidad chilena. Después, cuando recibo un informe de las cámaras municipales que dan cuenta de un claro problema con la prevención, lo extendí”.

Finalmente, concluyó: "Viene a partir de la aparición de las imágenes y cómo se dio la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera".

El fiscal que lleva la causa del partido Independiente - U de Chile aseguró que "hay casos de tentativa de homicidio" El fiscal Mariano Zitto, encargado de la investigación por los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, advirtió que existen “algunos casos de tentativa de homicidio”. Además, cuestionó el operativo de seguridad del encuentro y señaló que hubo “una cierta falta de prevención”. Zitto detalló los avances en la causa tras la barbarie ocurrida entre los hinchas del Rojo y el equipo chileno, durante el cruce de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. “Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas carátulas”, afirmó. El fiscal también indicó: “Recibimos centenares de videos de las redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias”.