Argentina LNG: YPF, Shell y Eni integrarán las fases 2 y 3 del proyecto para optimizar costos y acelerar plazo

El proyecto Argentina LNG , liderado por YPF, se posiciona como un pilar estratégico para transformar a Vaca Muerta en un hub global de gas natural licuado (GNL).

En una primicia obtenida por Ámbito, las fases 2 y 3 del proyecto ahora avanzarán de manera conjunta, compartiendo infraestructura clave para optimizar costos y acelerar plazos. La fase 2, una alianza entre YPF y Shell , se ajustará a 6 millones de toneladas anuales (mtpa) , mientras que la fase 3, entre YPF y la italiana Eni, alcanzará 12 mtpa. Fuentes confirman que Eni, en su última conferencia con inversores, señaló que la decisión final de inversión (FID) para la fase 3 estaría programada para el primer cuatrimestre de 2026, consolidando a Argentina como un actor clave en el mercado energético internacional.

Tras el Project Development Agreement firmado en diciembre de 2024 en La Haya, YPF y Shell recalibraron la fase 2 a 6 mtpa, frente a los 12 mtpa inicialmente proyectados , según información exclusiva. Esta reducción, con una inversión estimada de u$s12.000 millones, utiliza una unidad flotante de licuefacción (FLNG) para agilizar la ejecución en un mercado global competitivo. El gas de Vaca Muerta llegará a una terminal en Sierra Grande, Río Negro, mediante un gasoducto de 580 kilómetros , con operaciones previstas para 2029. YPF, con una participación del 30-35%, y Shell, como principal offtaker, buscan maximizar la competitividad frente a nuevos suministros de Qatar y Estados Unidos. La alianza con Shell, además, incluye compromisos para explorar mercados asiáticos de alta demanda, donde la compañía angloholandesa cuenta con una red comercial consolidada, asegurando una colocación eficiente del GNL argentino.

En la fase 3, YPF y Eni, tras acuerdos firmados en abril y junio de 2025 en Roma, apuntan a una capacidad de 12 mtpa con dos unidades FLNG. La inversión, proyectada en u$s20.000 millones, se beneficiará de la infraestructura compartida con la fase 2, incluyendo el gasoducto y las instalaciones portuarias.

En su última conferencia con inversores, Eni informó que la FID se tomaría en el primer cuatrimestre de 2026, apuntando a un inicio de operaciones para fines de 2029 o inicios de 2030. YPF, con un 25% de participación, destaca la experiencia técnica de Eni para escalar el proyecto.

Según las fuentes consultadas, la integración de las fases 2 y 3 marca un hito estratégico. Compartir el gasoducto de 580 kilómetros y las facilidades portuarias reduce costos y acelera cronogramas, permitiendo a Argentina capturar mercados en Asia y Europa. “La sinergia entre ambas fases nos da una ventaja competitiva única, maximizando el potencial de Vaca Muerta”, afirmó una fuente cercana al proyecto. Las dos fases podrían generar exportaciones por más de u$s150.000 millones en 20 años, impulsando divisas y empleo.

Vaca Muerta en la agenda global de Gastech 2025

YPF llevará el proyecto Argentina LNG a Gastech 2025, el evento más relevante del sector energético global, que se celebrará en septiembre en Milán, Italia. La compañía presentará los avances de las fases 2 y 3, destacando la integración de infraestructura y las alianzas con Shell y Eni como un modelo innovador para el desarrollo de GNL. En YPF señalaron que “esta participación refuerza la visibilidad de Vaca Muerta como un recurso estratégico, atrayendo el interés de inversores y compradores internacionales, especialmente en mercados asiáticos y europeos que buscan diversificar sus fuentes de energía”.

En Gastech 2025, YPF no solo promocionará la capacidad técnica de Argentina LNG, sino también su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia. La compañía expondrá cómo las unidades FLNG minimizan el impacto ambiental en comparación con plantas terrestres, alineándose con los estándares globales de transición energética. Además, las discusiones en el evento buscarán consolidar acuerdos comerciales para las fases 2 y 3, fortaleciendo la posición de Argentina como un proveedor confiable de GNL en un mercado cada vez más competitivo.

Cimientos en la fase 1: los avances

Con más de 30 acuerdos de confidencialidad (NDAs, por sus siglas en inglés) firmados y más de 40 empresas internacionales contactadas como potenciales compradoras, el proyecto Southern Energy S.A. (SESA), primera fase de Argentina LNG, está, a la vez, redefiniendo el rol de la Argentina en el mercado global del GNL. Liderado por un consorcio de peso -Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG-, este emprendimiento, anclado en las reservas de Vaca Muerta, proyecta exportaciones superiores a u$s20.000 millones entre 2027 y 2035. El reciente anuncio de la Decisión Final de Inversión (FID) para el buque MKII, ha reafirmado la iniciativa. El dato más contundente del proyecto Southern Energy es la suscripción de más de 30 acuerdos de confidencialidad (NDAs) con empresas energéticas de Asia, Europa y América. Estos acuerdos, que formalizan negociaciones para contratos de suministro de GNL, dejaron entrever el interés existente, algo que, para los especialistas, reflejaría la solidez de la propuesta argentina y la competitividad de sus costos, impulsada por la abundancia de gas no convencional en Vaca Muerta.

Con base en el Golfo San Matías, Río Negro, la fase 1 de Argentina LNG combina innovación tecnológica y escala. La infraestructura incluye dos buques licuefactores flotantes (FLNG): el Hilli Episeyo, que iniciará operaciones en 2027 con una capacidad de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, y el MKII, previsto para 2028 con 3,5 millones de toneladas anuales. Juntos, producirán hasta 6 millones de toneladas de GNL por año, equivalentes a 27 millones de metros cúbicos diarios de gas, destinados mayoritariamente a la exportación.

Un gasoducto dedicado de 36 pulgadas, con capacidad para transportar hasta 50 millones de metros cúbicos diarios desde Vaca Muerta, completa el esquema logístico, asegurando el suministro a los buques.

El reciente FID para el MKII marca un avance crítico. Este buque, en reconversión en China bajo la gestión de Golar LNG, operará bajo un contrato de 20 años. La sinergia entre el Hilli Episeyo y el MKII fortalece la capacidad operativa de la fase 1, consolidando la confianza de los off-takers y los inversores.