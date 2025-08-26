Coimas en ANDIS: realizaron nuevos allanamientos en Nordelta

En el procedimiento se obtuvieron registros fílmicos de las entradas y salidas del barrio para esclarecer si el jefe de seguridad del barrio dio aviso a los hermanos Kovalivker sobre el procedimiento policial.

El procedimiento se llevó a cabo en los barrios de La Isla y El Golf.

La Justicia llevó adelante este martes nuevos allanamientos en Nordelta con el fin de obtener registros fílmicos de las entradas y salidas del barrio y esclarecer los movimientos del jefe de seguridad, Ariel De Vincentis , quien es acusado de avisar del procedimiento policial al empresario y propietario de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, para ayudarlo a escapar.

El procedimiento, realizado en los barrios La Isla y El Golf, fue pedido por el fiscal Franco Picardi y ordenado por el juez Sebastián Casanello. Ambos llevan adelante la investigación sobre un supuesto esquema de coimas en la provisión de medicamentos al Estado .

El escándalo se desató luego de unos audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo , en el que denunciaba estas presuntas maniobras y la participación en ellas de algunos funcionarios del Gobierno.

El ojo fue inmediatamente puesto en el exfuncionario, quien fue despedido de su cargo en el momento, pero también puso el foco en el ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini , y la familia Kovalivker , dueños de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios.

El viernes pasado, se realizó un procedimiento en el barrio privado con el fin de dar con el paradero de los directores de la droguería. Emmanuel Kovalivker fue capturado mientras intentaba escapar con u$s266 mil y $7 millones, mientras que su hermano Jonathan ya había huido para cuando arribaron las fuerzas de seguridad.

Esta extraña maniobra fue lo que despertó la suspicacia del magistrado, quien indagó al encargado de la seguridad del country, acusándolo de haber avisado al dueño de la Suizo de la maniobra judicial.

El jefe de seguridad en Nordelta negó haber avisado el allanamiento a los involucrados

De Vicentis, quien lleva más de 11 años trabajando en la seguridad de Nordelta, se encontraba de vacaciones cuando efectivos policiales llegaron a la garita externa del barrio. Si bien no estaba presente en el lugar de los hechos, los investigadores sospechan que igualmente intervino para proteger a los empresarios.

El hombre declaró este lunes y negó haber avisado el allanamiento a los involucrados. "Estaba de vacaciones…pero quería saber qué estaba pasando”, manifestó, al tiempo que aclaró que cuando se dio cuenta que uno de los Kovalivker se estaba yendo del barrio, avisó a los efectivos policiales.

Por su parte, Jonatha Kovalivker se presentó en los tribunales de Comodoro Py este lunes junto a su abogado Martín Magram y entregó su celular, aunque sin la contraseña.

Coimas en la ANDIS: filtraron chats de vecinos de un exclusivo country de Nordelta tras allanamientos a Diego Spagnuolo

El operativo encabezado por el juez Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre los audios de Diego Spagnuolo alteró la calma en el exclusivo barrio privado La Isla de Nordelta. Los propios residentes narraron en su chat interno la sorpresa que generó el despliegue policial desde la madrugada.

De acuerdo con información, la alerta inicial se produjo pasada la medianoche, cuando un vecino escribió: “Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia… Y policías por todos lados”. Según relató, los efectivos presentes le respondieron que “no pueden dar información”.

Con el correr de las horas, los mensajes en el grupo de WhatsApp comenzaron a multiplicarse, acompañados por noticias reenviadas que detallaban: “Allanamientos en Nordelta, buscan a Spagnuolo”, en relación con la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El dato que más impactó a los vecinos llegó cuando otro de los residentes confirmó: “Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada”.

Tras esa revelación, surgieron quejas por la ausencia de información oficial dentro del country. “¿Es vecino nuestro?”, preguntó un integrante del chat, mientras otro criticó: “Cdo es así no se debió mandar la alerta a los vecinos en la aplicación para qe estemos al tanto?”.

Los diálogos filtrados exponen cómo un escándalo de corrupción que salpica al Gobierno irrumpió en uno de los barrios más exclusivos del país. La tranquilidad habitual de Nordelta quedó quebrada por los operativos judiciales, generando desconcierto e incomodidad entre sus habitantes.