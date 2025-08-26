Coimas en la ANDIS: Guillermo Francos aseguró que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue"







El jefe de Gabinete criticó la gestión de Diego Spagnuolo en la Agencia de Discapacidad y consideró que el escándalo se trata simplemente de un "manejo político".

Guillermo Francos criticó la gestión de Diego Spagnuolo en la ANDIS.

Mientras el presidente Javier Milei mantiene el silencio sobre el caso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a referirse al escándalo que se desató tras la aparición de audios atribuidos al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien describió un presunto esquema de coimas dentro de su cartera, con Karina Milei como agente fundamental. Ante este escenario, el funcionario aseguró que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue" y consideró que el tema es un "manejo político".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cambio, durante su intervención en el Encuentro Red Acero, realizado en el hotel Hilton de Buenos Aires, Francos se centró en criticar la gestión de Spagnuolo al frente de la ANDIS y sostuvo que no sabe "exactamente qué es lo que pasa con este señor tan famoso estos días".

A su vez, contó que se reunió varias veces con el ahora exfuncionario -apartado del Gobierno cuando surgieron los audios- y explicó que en esas conversaciones le había asignado la "misión de dar de baja todas las pensiones por discapacidad truchas".

Sin embargo, tras este pedido, Francos reclamó: "Lo vienen demorando… que las cartas documento, que esto, que lo otro, y todavía no se llegó a dar de baja, solamente unas poquitas, pero la realidad es que nosotros pensamos que la mitad de ellas no deberían estar hoy existiendo", agregó.

De esta manera, el jefe de Gabinete sostuvo que el ya se encontró "dónde está el problema" para no ser "totalmente eficiente en corregir" estas irregularidades y no dio más detalles sobre las acusaciones que enfrenta el Gobierno, y que por el momento no tuvieron ninguna respuesta contundente. Francos aclaró que no se emitirá "ninguna opinión" que pueda interferir con la investigación judicial.

En línea con la denuncia de existencia de "pensiones por discapacidad truchas", el funcionario señaló que "todo el sistema de beneficios sociales de la Argentina, como el de jubilados o el de discapacitados, es poroso, por llamarlo de alguna manera suave y por ahí se han escapado cientos de millones de dólares". Con la mira puesta en las próximas elecciones (en la Provincia el 7 de septiembre y las nacionales el 26 de octubre), Francos mostró su confianza en el Gobierno y vaticinó una victoria en los comicios. Sostuvo que este último escándalo no repercutirá en los votos ya que "la gente no compra" estas polémicas y que son conscientes de que forman parte de la "pirotecnia política histórica". Martín Menem aseguró que el contenido de los audios de Spagnuolo es "absolutamente falso" Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también se refirió a la causa y sostuvo que "se trata de una monumental operación" y aseguró que el contenido de los audios de Spagnuolo "es absolutamente falso". "Si fuera verdad, está la Justicia investigando. Creemos en la división de poderes. El kirchnerismo estaría hablando de lawfare. En un Estado de derecho, las pruebas se definen en Tribunales, no en medios de comunicación", dijo durante una entrevista en LN+. "Que la Justicia investigue el caso y que le caiga todo el peso de la ley al responsable", agregó y aclaró: "Hay transparencia total tanto de Karina como de Javier Milei". Respecto a la salida de Spagnuolo, Menem explicó que el Gobierno decidió apartarlo "preventivamente" al señalar que, en caso de que el contenido fuera cierto, "omitió denunciarlo en el acto" y, si no lo fuera, estuvo "vociferando adjetivos negativos sobre otros funcionarios".