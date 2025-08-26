Shakira y Piqué venden su mansión de lujo en Barcelona: gimnasio, estudio de grabación y una cifra millonaria







Con sala de juegos y tecnología de última generación, esta exclusiva residencia familiar cambió de dueño tras la separación de la pareja.

La mansión en Esplugues de Llobregat de Shakira y Piqué se vendió por más de 3 millones de euros.

Durante años, Shakira y Gerard Piqué se consolidaron como una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo y el deporte. En su relación, que inició en 2011, construyeron un patrimonio conjunto marcado por el lujo y la privacidad. Entre giras, compromisos profesionales y el día a día junto a sus dos hijos, Milán y Sasha, el matrimonio invirtió en propiedades que reflejaban su exclusivo estilo de vida.

Sin embargo, su ruptura en 2022 no solo significó el fin de una historia de amor de más de una década, sino también el inicio de un proceso de reorganización de sus bienes. Entre esos activos, las mansiones que compartían en Esplugues de Llobregat, Barcelona, se convirtieron en protagonistas. Y ahora, dieron un paso más en la separación de su patrimonio con la venta de una de las propiedades del complejo, un negocio millonario que marca el inicio del cierre de esta etapa.

shakira pique

La exclusiva mansión que vendieron Shakira y Piqué en Barcelona En la zona residencial de Esplugues de Llobregat, a pocos kilómetros del centro de Barcelona, se encuentra la mansión que recientemente Shakira y Piqué pusieron a la venta. La propiedad formaba parte de un complejo de tres viviendas diseñadas para funcionar como una “gran finca familiar”, donde cada espacio estaba pensado para integrar a la pareja, sus hijos, los padres de ambos y el equipo de personal doméstico.

Rematada por más de 3 millones de euros, la más pequeña de las tres pero con un diseño impecable, cuenta con de 700 metros cuadrados distribuidos en seis habitaciones y cinco baños, todos equipados con acabados de lujo y vistas al entorno residencial. El hogar integra tecnología de domótica de última generación, que permite la automatización y control inteligente de diferentes sistemas, como la iluminación y los electrodomésticos.

mansion-shakira-barcelona-1jpeg Además, tiene calefacción central, accesibilidad total para sillas de ruedas y sistemas de riego automático en sus grandes jardines. También incluye espacios exclusivos como un gimnasio completo, piscina exterior e interior, estudio de grabación profesional y sala de juegos. casa shakira

Temas mansion

Shakira

Piqué