Peligra el abastecimiento de gas en el AMBA por un piquete en Vaca Muerta

Miembros de la comunidad mapuche Painemil interrumpen el acceso a un súper bloque de hidrocarburnos no convencionales en Vaca Muerta, impiden la entrada y salida de trabajadores petroleros de la formación y si no levantan el piquete peligra el abastecimiento de gas natural al Área Metropolitana de Buenos Aires en pleno invierno.

Aunque el área hidrocarburífera quedó con una guardia mínima, las operaciones no están funcionando a plena capacidad, lo que resultó en una significativa reducción de la producción de gas. De hecho, varias plantas en el yacimiento de gas convencional más grande de Neuquén están actualmente paralizadas.

Lo insólito del reclamo es que la comunidad reclama por la falta de provisión de gas en viviendas de los Painemil, que se abastecen a través de un camión de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que quedó varado en el mismo piquete que ellos organizaron, sin posibilidad de llegar para descargar el producto y poner fin al conflicto.

Pero lo más grave la protesta fue que además del camión de GLP y su chofer, quedaron varados en Vaca Muerta por el piquete en el acceso al yacimiento Loma La Lata unos 300 petroleros durante casi 24 horas.

El testimonio de la esposa de un petrolero retenido en Vaca Muerta

La Voz de Neuquén citó un durísimo relato anónimo de la esposa de un trabajador petrolero retenido durante casi un día. "En el caso de mi marido, ingresó en el turno de las 6 de la madrugada y cuando fueron a salir, para volver a Añelo, se encontraron con que les habían cortado. En ese momento eran como las dos de la tarde", describió según LVN.

"Mi marido no tenía para comer porque ellos van por algunas horas y vuelven, pero no están preparados para todo el día, así que no tienen para comer ni él ni los que están con él y se quedaron sin agua", alertó, y luego agregó que desde YPF habían preparado comida para su personal y contratistas.

"A los trabajadores no los dejan salir. Están retenidos contra su voluntad en el yacimiento", insistió la mujer.