Petróleo en la mira: EEUU descarta desabastecimiento y busca llevar calma al mercado + Seguir en









El Tesoro de EEUU anticipa nuevos anuncios para estabilizar el precio del petróleo. La Marina podría custodiar buques en el Golfo ante la tensión entre Israel, Irán y Trump.

Los precios del petróleo subían alrededor de un 1% el miércoles, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieron la oferta de Medio Oriente Depositphotos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que los mercados del petróleo están bien abastecidos en medio del conflicto estadounidense-israelí en Irán, y que su país tiene previsto realizar una serie de anuncios adicionales sobre el asunto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Los mercados de crudo están muy bien abastecidos. Hay cientos de millones de barriles en el mar, lejos del golfo. Pero lo más importante es que tenemos una serie de anuncios que vamos a hacer", dijo Bessent en una entrevista con la CNBC.

Los precios del petróleo subían alrededor de un 1% el miércoles, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieron la oferta de Medio Oriente, pero el ritmo de las ganancias se ralentizó con respecto a sesiones anteriores después de que el presidente Donald Trump sugiriera que la Marina de los Estados Unidos podría escoltar a los buques a través del estrecho de Ormuz.

Trump también dijo el martes que había ordenado a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos que proporcionara seguros contra riesgos políticos y garantías financieras para el comercio marítimo en el golfo.

"Por lo tanto, el Gobierno estadounidense va a intervenir y, cuando sea apropiado y necesario, la Marina de los Estados Unidos proporcionará un paso seguro a través del estrecho para los petroleros", dijo Bessent.