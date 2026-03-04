La oportunidad para la Argentina: con el petróleo en suba, alcanzó un récord histórico de producción + Seguir en









En un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, la extracción nacional superó los 4,2 millones de metros cúbicos en enero, la cifra más alta en 26 años. Neuquén ya explica casi el 70% de la oferta total del país.

El récord productivo local coincide con un panorama global crítico.

Mientras el mercado energético mundial se ve sacudido por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel y la amenaza latente sobre el Estrecho de Ormuz, Argentina consolida su posición como actor estratégico. La suba del precio de barril de crudo es un dato alentador, ya que cada dólar que se incrementa representa u$s125 millones adicionales en exportaciones.

Según datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, el país alcanzó en enero de 2026 una producción de 4.262.675 m3 de crudo, marcando el nivel más alto del que se tenga registro oficial.

Este volumen inédito supera el récord inmediato de diciembre de 2025 (4.245.403 m3) y representa un salto interanual del 15,7% respecto a enero del año pasado. Para encontrar cifras que superen la barrera de los 4 millones de metros cúbicos hay que remontarse a 1999, año en el que se inició un declive productivo que recién logró revertirse en agosto de 2025 gracias al despliegue del shale.

El factor Vaca Muerta y las asimetrías provinciales El Ministerio de Economía destacó que el país generó 882,2 bbl (barriles de petróleo) por día durante enero, un 16,5% más que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el análisis por jurisdicción revela que este crecimiento es un fenómeno traccionado casi exclusivamente por la Cuenca Neuquina.

La provincia de Neuquén, corazón de Vaca Muerta, registró un incremento interanual del 32,37%, alcanzando los 2.971.259 m3. Este desempeño extraordinario explica el 69,7% de la producción total de Argentina. En contraste, las cuencas convencionales del resto del país muestran un declive sostenido:

Chubut: Produjo 587.163 m3, su peor enero en 25 años ( -6,51% interanual).

Santa Cruz: Registró un mínimo histórico negativo de 255.014 m3, una caída del 21,5% frente a 2025.

Mendoza: Con 240.586 m3, sufrió una baja del 10,63% , produciendo hoy la mitad de lo que extraía a principios de siglo.

Río Negro: Es la única excepción fuera de Neuquén, con un crecimiento del 6,97% (114.849 m3), aunque todavía lejos de sus récords históricos de 2002. Escenario internacional: el barril Brent sobre los u$s80 El récord productivo local coincide con un panorama global crítico. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente ha devuelto la volatilidad al mercado, llevando el precio del barril Brent por encima de los u$s80. La posibilidad de un bloqueo en el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global, mantiene en alerta a las refinerías de todo el planeta. Esta interrupción de los flujos tradicionales obliga a los mercados a buscar fuentes alternativas y estables, otorgándole a la Argentina una oportunidad de "doble beneficio": la captura de mayores divisas por exportaciones en un momento de precios internacionales al alza. Con la infraestructura de transporte en plena optimización, el país deja de ser un actor de "potencial" para convertirse en un proveedor estratégico capaz de cubrir los vacíos de oferta que deja la inestabilidad en el Golfo Pérsico.