Bancos de EEUU advierten que la Argentina es una de las economías más vulnerables al shock por la guerra

Los bancos internacionales señalan que una suba sostenida del crudo podría presionar la inflación, el tipo de cambio y los flujos de capital. Las bajas reservas y la fragilidad macro ubican al país entre los emergentes más expuestos.

Para Wells Fargo, Argentina y Turquía son los países más vulnerables.

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a encender las alarmas en los mercados globales y puso bajo la lupa a las economías emergentes más frágiles. En ese contexto, informes recientes de Citi y Wells Fargo coincidieron en ubicar a la Argentina entre los países más vulnerables frente a un shock externo asociado al aumento del precio del petróleo y la volatilidad financiera internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El principal canal de transmisión, según los bancos, sería la combinación de presiones inflacionarias, depreciación cambiaria y potencial salida de capitales en un escenario de mayor aversión al riesgo.

En un informe de estrategia global, Citi advirtió que una escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán podría impulsar el precio del Brent hacia la zona de los u$s80 , especialmente si la tensión geopolítica se prolonga. Para la entidad, el impacto no depende únicamente del salto inicial del crudo, sino de la duración del shock energético . “El riesgo es que las crisis petroleras desanclen las expectativas de inflación interna en los mercados emergentes”, señaló el banco.

En el caso argentino, Citi estima que un aumento de u$s10 en el precio del Brent podría agregar cerca de un punto porcentual a la inflación anual en 2026 y 2027 .

Aunque el efecto directo sobre los precios podría parecer moderado frente a las proyecciones actuales de inflación —que el mercado ubica cerca del 22% anual—, el mayor riesgo radica en un cambio abrupto en el humor de los inversores .

El informe también advierte que las economías con bajos niveles de reservas internacionales son particularmente vulnerables ante episodios de volatilidad global. “Países con reservas de divisas limitadas, como Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas”, señaló la entidad.

En ese escenario, el shock petrolero podría impactar no solo a través de los precios internos sino también mediante movimientos en las monedas, en las tasas de interés y en los mercados de deuda.

Wells Fargo también ubica a Argentina entre los emergentes más expuestos

Un análisis reciente de Wells Fargo llega a conclusiones similares. El banco estadounidense considera que, ante un escenario prolongado de tensión geopolítica y volatilidad financiera, Argentina y Turquía se encuentran entre las economías emergentes más vulnerables.

El reporte parte de un escenario base en el que el conflicto tendría un impacto transitorio sobre la economía global. Sin embargo, advierte que un shock más persistente podría poner a prueba la resiliencia macroeconómica y financiera de los países en desarrollo.

Los economistas del banco destacan que, si bien muchos mercados emergentes redujeron su exposición a un “sudden stop” —una interrupción abrupta del financiamiento externo—, aún persisten focos de riesgo.

Entre ellos se encuentran las economías que dependen más del financiamiento internacional, presentan perfiles de deuda soberana frágiles o cuentan con reservas limitadas.

citi Citi señala un cambio de dinámica de inversores Reuters

Inflación, tasas y vulnerabilidad fiscal

El informe también subraya el impacto que un petróleo más caro podría tener sobre la política monetaria de los mercados emergentes. Un aumento sostenido del precio del crudo podría generar mayor inflación y depreciación cambiaria, lo que limitaría el margen de los bancos centrales para continuar recortando tasas de interés.

En algunos casos, incluso, los analistas contemplan la posibilidad de que las autoridades monetarias se vean obligadas a retomar subas de tasas para evitar un desanclaje inflacionario, aun en un contexto de crecimiento más débil.

En paralelo, el frente fiscal también aparece como un factor de vulnerabilidad. Según el banco, muchos gobiernos emergentes cuentan con márgenes fiscales reducidos, lo que limitaría su capacidad de responder ante un shock prolongado en los precios de la energía y en los mercados financieros.