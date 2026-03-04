Cuenta DNI redefine su esquema de descuentos en marzo con más días de ahorro y nuevos topes + Seguir en









Conocé todos los incentivos que propone esta entidad bancaria para ayudar al bolsillo en el inicio del ciclo lectivo.

Las personas que perciben jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia acceden a un 5% adicional, beneficio que se suma a las promociones vigentes en cada firma.

La billetera digital del Banco Provincia actualizó su grilla de incentivos y amplió el alcance semanal en rubros clave. El beneficio en comercios de cercanía pasa a operar de lunes a viernes, con un reintegro del 20% y un tope de $5.000 por semana, lo que implica una ventana más extensa para alcanzar el máximo permitido.

La modificación impacta sobre la dinámica de consumo habitual en barrios y centros comerciales. La acreditación del dinero se efectúa dentro de los 10 días posteriores, en la sección de movimientos de la aplicación.

cuenta dnii La billetera del Banco Provincia extiende beneficios en comercios de cercanía El programa alcanza a locales minoristas y contempla pagos con dinero en cuenta a través de QR, Clave DNI o link de pago en terminales habilitadas. La promoción del 20% se aplica únicamente en operaciones realizadas con saldo disponible en la aplicación y no incluye tarjetas de crédito, débito ni transferencias, según las condiciones oficiales.

El descuento incluye carnicerías, granjas y pescaderías, se aplica de lunes a viernes y permite ahorrar hasta $5.000, suma alcanzada con un consumo de $25.000.

cuenta dni Todos los descuentos en marzo El detalle completo de locales participantes y condiciones se encuentra disponible en los canales oficiales de la entidad. La acreditación de cada devolución se realiza dentro de los 10 días posteriores a la compra, siempre que se cumplan los requisitos operativos establecidos por el banco.

Los principales ahorros vigentes en marzo son: 20% en comercios de cercanía, tope $5.000 por semana, con $25.000 en consumos.

25% en gastronomía sábados y domingos, tope $8.000 por semana y por persona.

25% en locales Full YPF fines de semana, tope $8.000 semanales, sin incluir combustibles.

40% en ferias y mercados bonaerenses todos los días, tope $6.000 por semana.

40% en comercios adheridos de universidades, tope $6.000 semanales.

10% en librerías lunes y martes, sin tope.

10% en farmacias y perfumerías miércoles y jueves, sin tope.