Propina digital en estaciones de servicio: beneficios, transparencia y control en tiempo real

Se lanzó al mercado una plataforma que busca ordenar y transparentar la distribución de estas gratificaciones voluntarias en tiendas de conveniencia y estaciones de servicio.

La plataforma de propina digital también permite que los clientes evalúen la atención al público de la sucursal.

La circulación de dinero en efectivo es cada vez menor, convirtiendo su digitalización en la nueva realidad. Según un informe de Global Payments Report , en Argentina el 25% de los pagos se realizan con billeteras virtuales , el más alto de la región; y el 25 % lo hace en efectivo. El informe también estima que para 2030 el uso del efectivo representará solo el 16 % de los pagos.

Siguiendo esta línea, también se buscan opciones que permitan administrar las propinas de forma digital. Recientemente se lanzó la plataforma Divix que, en el caso de las estaciones de servicio y tiendas de conveniencia elimina intermediarios y el manejo de billetes en papel.

Esto permite la distribución automática de los aportes entre los trabajadores de la sucursal directamente a sus cuentas bancarias o billeteras, asegurando total transparencia en los pagos.

En las estaciones de servicio, dejar propina suele ser una acción esporádica y con un monto menor que en el sector gastronómico. La nueva plataforma ayuda a incentivar el hábito de dar propina y asegura un ingreso extra y transparente para los playeros y empleados de las tiendas de conveniencia.

Además, ofrece un servicio gratuito y fácil de usar: con solo registrar a los empleados en el sistema, el comercio puede comenzar a utilizarla de forma inmediata. Así se equilibra la distribución y se fortalece un reconocimiento económico que muchas veces queda relegado, reforzando la cultura de la hospitalidad en este rubro.

Para los empleados la digitalización de la propina se traduce en el cobro automático y directo en su cuenta bancaria sin demoras. A su vez, este sistema impacta no solo en los playeros sino también en los trabajadores de las tiendas de conveniencia, quienes suelen quedar fuera del circuito de las propinas.

Cuál es la ventaja de usar la propina digital

Divix está 100% integrada a Clover, lo que le permite en las estaciones de servicio que utilicen la solución de Fiserv, cobrar y procesar de forma automática las propinas procesadas con el mismo pago del combustible. El pago de la propina se ofrece al cliente al mismo tiempo que realiza el pago de la compra, sin operaciones adicionales.

Los playeros también pueden contar con un QR personal en el que el cliente deposite su aporte según el servicio brindado. Con Divix, se puede acceder al detalle de los montos acreditados y visualizar estadísticas por día, hora y sucursal.

El componente clave y novedoso que introduce esta plataforma es la medición en tiempo real de la hospitalidad: la percepción del cliente hacia las áreas a mejorar y reforzar de forma confidencial y directa, sin intermediarios. ¿Cómo lo hace?

La plataforma permite que los clientes evalúen la atención al público de la sucursal, ofreciendo al administrador del local un ranking de empleados mejor valorados y mensajería integrada entre el usuario y los managers, lo que genera un flujo constante de información.

La propina es una gratificación voluntaria, un gesto de apoyo y reconocimiento a la tarea del trabajador. La digitalización está regulada desde fines de 2024 en el Decreto 731/2024, aporta orden, transparencia y un cumplimiento normativo acorde a la nueva realidad de las billeteras virtuales.

Utilizar plataformas al alcance del celular ayuda a sostener e incentivar esta práctica cada vez menos usual en el sector, teniendo en cuenta que tan solo en Argentina existen un total de 5.349 estaciones de servicio, según un relevamiento realizado en enero del 2025, por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).