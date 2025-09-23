Startups presentan en Alemania sus innovaciones para la industria del plástico y el caucho

La mayor exposición del mundo del sector se reúne del 8 al 15 en Alemania. Detalles de la zona de Startup K 2025 y el perfil de las empresas que participan

Con más de 3.200 expositores de 66 países y un programa centrado en sostenibilidad, digitalización y talento joven, la feria K 2025 invita al epicentro mundial de la innovación en plásticos y caucho.

Las startups tecnológicas que desarrollan soluciones a medida para los desafíos más acuciantes de la industria del plástico y el caucho suelen impresionar por su capacidad innovadora. Este año, jóvenes empresas creativas tendrán una vez más la oportunidad de presentar sus ideas y soluciones a los responsables de la industria global del plástico y el caucho y ampliar su red de contactos en la K 2025, que se celebrará en Düsseldorf del 8 al 15 de octubre de 2025.

El eje central de la feria es, una vez más, la Zona de Startups , un área especial diseñada específicamente para las necesidades de las jóvenes empresas tecnológicas. Con 20 expositores, el pabellón 7 ya está completo. Las empresas participantes se dedican a una amplia gama de temas, como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la conservación de recursos, los bioplásticos, la producción con soporte digital y la economía circular, ofreciendo respuestas concretas a las preguntas más urgentes del sector.

Un punto culminante especial será el Start-up Pitch, que tendrá lugar el lunes 13 de octubre de 2025 en el escenario de la feria especial K "Los plásticos moldean el futuro", organizada por Plastics Europe Germany y Messe Düsseldorf en el pabellón 6.

Las startups seleccionadas tendrán la oportunidad de presentar sus modelos de negocio y tecnologías en breves presentaciones al público y a posibles socios: un escenario para nuevas ideas, nuevos impulsos e intercambio directo.

be2morrow apoya a las empresas en el desarrollo e implementación de estrategias climáticas efectivas mediante soluciones de software inteligentes. La plataforma abarca todo el proceso, desde la contabilización de la huella de CO2 y la planificación inteligente de medidas hasta la optimización de los informes. Las herramientas de b2morrow están diseñadas para la eficiencia y el cumplimiento normativo, ayudando a las empresas a navegar hacia la descarbonización con claridad, estructura e impacto medible. Esto hace que la sostenibilidad sea gestionable y alcanzable.

Eco2Grow GmbH

ECO2GROW se ha fijado el objetivo de ayudar a las pymes a dominar la era de las energías renovables. Gracias a su plataforma energética integral basada en IA, las empresas ahora no solo pueden acceder a electricidad verde mediante contratos de compraventa de energía (PPA), sino que también pueden automatizar y optimizar su adquisición de electricidad mediante un sistema de piloto automático. ECO2GROW considera su misión impulsar la transición energética, mantener a Alemania como centro de producción y promover la descarbonización de la economía alemana.

Motivo emergente

Emerging Motif ofrece experiencia técnica y regulatoria en las áreas de sostenibilidad, economía circular, pruebas de reciclabilidad y seguridad de productos. La empresa apoya a la industria química y sus sectores derivados, incluyendo plásticos, envases, adhesivos, recubrimientos, selladores, elastómeros y bienes de consumo, con una amplia experiencia en el impulso de la innovación y el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

ERANOVA SAS

ERANOVA es una empresa francesa que transforma algas verdes en resinas reciclables de origen biológico. Su proceso patentado fija el CO y proporciona resinas para extrusión, moldeo por inyección y termoformado en formatos rígidos o flexibles. Estas resinas reducen el impacto ambiental de los productos terminados en comparación con las opciones basadas en combustibles fósiles, recicladas o papeleras. Al cultivar sus propias algas, ERANOVA garantiza un suministro seguro de materias primas sin utilizar tierras agrícolas.

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE IA HYPPOS

Hyppos AI Software Solutions es una startup de tecnología avanzada que desarrolla soluciones basadas en IA para la industria de procesos químicos. Aprovechando la experiencia de Hyperion Systems Engineering Ltd. y su impulso inicial, Hyppos busca modernizar la producción química con datos en tiempo real, análisis predictivo y herramientas digitales escalables para lograr operaciones más inteligentes y sostenibles.

iDOO GmbH

Soluciones basadas en datos para la excelencia industrial: iDOO revoluciona la extrusión de plásticos al transformar los datos industriales en información práctica. Las soluciones digitales inteligentes de iDOO mejoran la calidad, aumentan la transparencia y optimizan la eficiencia de forma sostenible. Como startup corporativa de CiTEX Holding, iDOO combina décadas de experiencia en el sector con plataformas modernas, servicios de datos inteligentes y desarrollo ágil para generar valor medible en la extrusión.

Jade Chemical SL

Jade Chemical SL, con sede en Madrid, España, se especializa en bismaleimida (BMI) y una amplia gama de resinas de alto rendimiento. Sus productos se utilizan ampliamente en composites, electrónica, caucho, plásticos de ingeniería, ABS y otras aplicaciones. Jade Chemical se esfuerza por ofrecer a sus clientes europeos productos y soporte técnico de alta calidad, así como soluciones a medida para sus necesidades específicas.

KUORI GmbH

KUORI, una startup suiza de tecnologías limpias, desarrolla materiales elásticos de origen biológico, biodegradables y reciclables a partir de subproductos alimentarios como huesos de aceituna y cáscaras de nuez. Las alternativas de KUORI funcionan como los plásticos convencionales, se integran a la perfección en los procesos existentes y permiten un futuro circular sin fósiles ni microplásticos, y con menos CO. Con el apoyo del programa Horizonte de la UE y nombrada «Material Renovable del Año 2023», la empresa está transformando sectores, desde el de la automoción hasta el de la automoción, para satisfacer las crecientes demandas de sostenibilidad.

Maintastic GmbH

Maintastic GmbH está revolucionando el mantenimiento industrial de máquinas, sistemas y robots mediante la automatización inteligente. El software de gestión de mantenimiento móvil combina capacidades de IA y RA para ayudar a los equipos de mantenimiento a resolver desafíos técnicos con mayor rapidez y minimizar los costosos tiempos de inactividad.

noriware AG

Noriware es una empresa de ciencia de materiales que desarrolla materiales de embalaje a base de algas marinas, completamente libres de fósiles y diseñados para una rápida expansión. Nuestros materiales de embalaje son alternativas 100 % biológicas y químicamente no modificadas para ayudar a las empresas a sortear los nuevos desafíos regulatorios.

REEMPLAZAR SAS

La tecnología desarrollada por Replace en colaboración con AISA (stand 4A35) permite a los actores de la industria del plástico convertir residuos plásticos de materiales compuestos, previamente considerados no reciclables, directamente en perfiles 100 % reciclados y reciclables, como paneles, postes, varillas y palés. El modelo combina soporte técnico avanzado con un enfoque de economía circular que abarca todas las etapas, desde la recogida de residuos hasta la comercialización de nuevos productos de alta calidad.

Paques Biomaterials BV

Paques Biomaterials está revolucionando los plásticos con PHA naturales: polímeros biodegradables de origen biológico elaborados a partir de materias primas renovables. Sustituyen a los plásticos fósiles convencionales, como el PP, el PE, el PS o el PET, en aplicaciones como el embalaje, la agricultura o los bienes de consumo. Las innovadoras tecnologías de fermentación y extracción de la startup permiten producir PHA a partir de residuos orgánicos: completamente degradables, libres de microplásticos, versátiles y sostenibles.

Ciclo R - ProData GmbH

R-Cycle ofrece una solución de software como servicio llave en mano que permite a los actores de la cadena de valor de los envases de plástico intercambiar y agregar datos relevantes en un sistema interoperable para un intercambio de datos eficiente, estandarizado y seguro a través de los límites de la empresa.

Saen Engineering BV

Saen Engineering es un desarrollador y fabricante neerlandés de máquinas de alto rendimiento para la industria del plástico. La empresa suministra sistemas de calidad con un claro enfoque en la rentabilidad de la inversión y el ahorro energético. Combinando experiencia técnica con producción propia, ofrece soluciones inteligentes para extrusión, compuestos, reciclaje y moldeo. Ayuda a los fabricantes a aumentar su eficiencia, reducir costes y mantenerse a la vanguardia con tecnología de vanguardia.

SAFLUX GmbH

Saflux ofrece soluciones fotovoltaicas y LED a medida que reducen costes, reducen emisiones y aumentan la eficiencia. Desde consultoría energética gratuita hasta la implementación llave en mano, los ingenieros, técnicos y consultores de la empresa combinan experiencia técnica con visión de negocio. Saflux es sinónimo de soluciones energéticas integrales, transparentes y fiables con un progreso mensurable hacia la sostenibilidad.

Simreka - Devtaar GmbH

Simreka acelera la innovación de productos con simulación y datos basados en IA. La plataforma facilita la experimentación virtual y la toma de decisiones basadas en datos, reduciendo tiempo, costes y el impacto ambiental. Al reducir las pruebas físicas, Simreka ayuda a los fabricantes a desarrollar mejores productos con mayor rapidez.

LUGAR DE HERRAMIENTAS

Toolplace es una plataforma digital para compras, gestión de proyectos y cadenas de suministro en la industria del plástico. Al optimizar estos procesos centrales dentro de una solución en la nube, se reducen las tareas administrativas y se aumenta la eficiencia. Al mismo tiempo, la plataforma mejora el rendimiento de los procesos mediante el uso racional de datos históricos existentes con ayuda de inteligencia artificial. La tasa de éxito de proyectos también aumenta gracias al acceso a proveedores adicionales del pool de proveedores de TOOLPLACE.

Vithrough

talsand GmbH & Co. KG es una empresa tecnológica con sede en Düsseldorf especializada en soluciones digitales para ventas y marketing industrial. En la K 2025, se presentará la nueva plataforma de realidad aumentada Vithrough, que permite a los fabricantes de maquinaria e instalaciones digitalizar fácilmente productos y procesos complejos.

Otros expositores en la Zona de Start-up incluyen: Balena LLC y Plastship GmbH.