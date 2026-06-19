Santa Cruz: proveedores mineros y energéticos renovaron autoridades de CAPPEMA

La Cámara de Proveedores de Insumos y Servicios Petroleros, Mineros, Energéticos y Ambientales de Santa Cruz inicia una nueva etapa con foco en desarrollo local, empleo y participación en grandes proyectos productivos.

CAPPEMA renovó autoridades y Carina Mendoza asumió la presidencia con una mirada federal para fortalecer a los proveedores santacruceños.

La Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los Sectores Petrolero, Minero, Energético y Ambiental de Santa Cruz (CAPPEMA) oficializó la renovación de sus autoridades y eligió por unanimidad a Carina Mendoza como nueva presidenta de la institución.

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La nueva conducción asume en un contexto de importantes transformaciones para la región patagónica, marcado por el crecimiento de las inversiones energéticas, el desarrollo de proyectos mineros y la necesidad de consolidar cadenas de valor con mayor participación de empresas locales.

La gestión entrante destacó el trabajo realizado por el presidente saliente, Alejandro Mendoza , y por los integrantes del Consejo Directivo anterior, quienes impulsaron el posicionamiento de CAPPEMA dentro del entramado productivo santacruceño y fortalecieron su presencia en la agenda nacional.

Con esta renovación, la Cámara busca profundizar una estrategia basada en el fortalecimiento de los proveedores regionales, la generación de empleo genuino y la incorporación de empresas santacruceñas como actores centrales en los grandes proyectos de inversión.

Desde CAPPEMA señalaron que las empresas locales representan un componente fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades donde operan las industrias petroleras, mineras y energéticas.

“La participación de los proveedores locales es clave para que el crecimiento productivo genere oportunidades reales en los territorios”, destacaron desde la institución.

Una agenda federal para los proveedores santacruceños

Uno de los principales objetivos de la nueva conducción será continuar ampliando la articulación federal con cámaras y organizaciones empresariales de todo el país, fortaleciendo espacios de representación conjunta para los proveedores de Santa Cruz.

En ese marco, CAPPEMA continuará trabajando junto a instituciones como CAPMIN (Cámara Argentina de Proveedores Mineros) y la PMAC (Proveedores Mineros Confederados), un espacio de integración conformado por 13 cámaras empresariales del país impulsado desde la cámara nacional.

Según comentaron los empresarios, esta articulación busca consolidar una agenda común frente a los desafíos de la industria, promover mayores oportunidades para las empresas regionales y fortalecer la voz de los proveedores en los ámbitos donde se definen políticas públicas, inversiones y estrategias de desarrollo productivo.

"La nueva etapa de CAPPEMA tendrá como eje central acompañar el crecimiento de los sectores petrolero, minero, energético y ambiental, con una visión federal orientada a transformar las oportunidades productivas en empleo, inversión y desarrollo para Santa Cruz", subrayaron.