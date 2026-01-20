Total Austral: Luciano Rojas vuelve de París para liderar la estrategia comercial del principal operador de gas del país

El ejecutivo reemplaza a Soledad Lysak, quien asumió funciones en Francia. Total Austral opera el 25% de la producción nacional de gas en Argentina.

Licenciado en Comercio Internacional con orientación en Economía por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y con posgrado en Economía del Petróleo y Gas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Rojas combina formación académica sólida en negocios energéticos con experiencia práctica acumulada durante más de dos décadas en una de las mayores compañías energéticas del mundo.

Total Austral, filial argentina de TotalEnergies, anunció el nombramiento de Luciano Rojas como nuevo Director Comercial, un movimiento estratégico que señala la continuidad del compromiso de la multinacional francesa con el mercado energético argentino en un momento de profunda transformación del sector. Rojas regresa al país tras desempeñarse como Senior Gas & LNG Negotiator en la casa matriz de TotalEnergies en París, Francia, posición que ocupó desde septiembre de 2023 y que le permitió adquirir perspectiva global sobre mercados de gas natural y gas natural licuado (GNL) en uno de los epicentros del comercio energético internacional.

El nombramiento representa un patrón recurrente en multinacionales energéticas: ejecutivos argentinos que desarrollan carreras en casas matrices regresando al país para liderar operaciones locales con visión regional e internacional. En el caso de Rojas, sus 23 años de trayectoria en TotalEnergies —incluyendo roles estratégicos en las unidades de Exploración & Producción y Gas, Electricidad & Renovables— le otorgan conocimiento profundo tanto de la operación local como de los estándares globales de la compañía.

Rojas reemplaza a Soledad Lysak, quien asumió otras funciones dentro de TotalEnergies en Francia, un movimiento que evidencia la política de rotación internacional de cuadros directivos que caracteriza a las grandes petroleras. Para Argentina, el cambio ocurre en un contexto donde el sector energético enfrenta desafíos y oportunidades sin precedentes: consolidación de Vaca Muerta como segundo reservorio de shale gas del mundo, proyectos de exportación de GNL, integración energética regional y transición hacia matrices más diversificadas que incorporan renovables.

Su trayectoria en TotalEnergies incluyó el liderazgo de la Gerencia Comercial y la Gerencia de Estrategia de Total Austral, posiciones que le permitieron comprender las complejidades del mercado argentino: regulaciones cambiantes, volatilidad macroeconómica, negociaciones con grandes clientes industriales y distribuidoras, logística de transporte de gas desde cuencas productivas hasta centros de consumo, y gestión de portafolios de producción con mix de gas natural, petróleo y líquidos.

El paso por la casa matriz en París como Senior Gas & LNG Negotiator agregó una dimensión global a esta experiencia local. En esa posición, Rojas participó de negociaciones de contratos de suministro de gas y GNL a escala internacional, interactuó con traders, compradores y productores de múltiples geografías y adquirió conocimiento sobre estructuras de precios, cláusulas contractuales, logística de transporte marítimo de GNL y dinámicas de mercados spot versus contratos de largo plazo.

Esta combinación de expertise local e internacional resulta particularmente valiosa en el contexto actual argentino, donde proyectos de exportación de GNL desde Vaca Muerta requieren ejecutivos capaces de negociar simultáneamente con clientes domésticos, compradores internacionales, socios de inversión y autoridades regulatorias, manejando complejidades técnicas, comerciales y políticas en múltiples jurisdicciones.

El desafío comercial: maximizar valor en un mercado en transformación

En sus declaraciones, Rojas expresó su "convicción de consolidar el rol como principal operador de gas en el país y pioneros en la integración energética del Cono Sur", una formulación que condensa los ejes estratégicos de su gestión. El primero es mantener y profundizar el liderazgo de Total Austral en producción de gas natural, donde la compañía opera actualmente el 25% de la producción nacional, siendo la primera operadora privada del país.

Este liderazgo se construyó sobre activos en las dos cuencas más productivas de Argentina: la Cuenca Neuquina (donde se ubica Vaca Muerta) y la Cuenca Austral (Tierra del Fuego). La diversificación geográfica y geológica de este portafolio otorga flexibilidad comercial: gas de distintas calidades, costos de producción variables, cercanía diferencial a mercados de consumo y exposición diversificada a riesgos regulatorios provinciales.

El desafío de "maximizar el valor del gas y los líquidos producidos" que menciona Rojas implica optimizar la comercialización en múltiples dimensiones: negociar precios competitivos en contratos de largo plazo que aseguren ingresos estables, capturar oportunidades de arbitraje en mercados spot cuando los precios son favorables, gestionar la logística de transporte para minimizar costos y tiempos, y decidir estratégicamente entre abastecer demanda doméstica versus exportar cuando los diferenciales de precio lo justifiquen.

En el segmento de líquidos —principalmente condensado de gas y LGN (líquidos de gas natural) como propano y butano— la gestión comercial presenta complejidades adicionales: estos productos tienen mercados internacionales más dinámicos que el gas natural, con precios vinculados a cotizaciones del petróleo pero con descuentos y primas que varían según calidades y logística. Total Austral produce volúmenes significativos de líquidos asociados a su producción de gas, particularmente en Vaca Muerta, y su valorización óptima requiere sofisticación comercial.

El contexto estratégico: Vaca Muerta, GNL y transición energética

El nombramiento de Rojas ocurre cuando Argentina atraviesa una coyuntura energética que podría redefinir su rol en mercados regionales e internacionales. Vaca Muerta alcanzó en 2025 niveles de producción récord de gas natural, consolidándose como motor del crecimiento del sector. Los proyectos de infraestructura —gasoductos, plantas de tratamiento, facilidades de compresión— finalmente materializaron inversiones postergadas durante años, desbloqueando capacidad productiva que estaba latente.

Simultáneamente, proyectos de exportación de GNL avanzan en distintos grados de desarrollo. Desde terminales flotantes (FLNG) hasta plantas onshore, las propuestas buscan monetizar el gas argentino en mercados asiáticos y europeos donde los precios pueden ser múltiples veces superiores a los del mercado doméstico. Para Total Austral, participar en estos proyectos —ya sea como proveedor de gas feedstock o como socio en las plantas de licuefacción— representa oportunidades de crecimiento significativas pero requiere capacidad de negociación compleja en esquemas de project finance, off-take agreements y coordinación con múltiples stakeholders.

La "integración energética del Cono Sur" que menciona Rojas alude a otra dimensión estratégica: el potencial de Argentina para exportar gas a Chile, Brasil y Uruguay mediante infraestructura de gasoductos existente o en desarrollo. Chile, particularmente, enfrenta déficits energéticos estructurales y depende de importaciones de GNL a precios internacionales elevados. Argentina podría desplazar parte de esas importaciones con gas por gasoducto a precios más competitivos, generando valor para ambos países.

Brasil, por su parte, tiene demanda creciente de gas natural para generación eléctrica y usos industriales, y aunque posee producción propia offshore, los volúmenes de Vaca Muerta podrían complementar esa oferta en regiones del sur del país. La integración energética regional no es solo comercial sino también geopolítica: fortalece vínculos entre economías del Cono Sur, reduce dependencia de proveedores extra-regionales y genera economías de escala en infraestructura compartida.

TotalEnergies en Argentina: 47 años de presencia y pivote renovable

Total Austral desarrolla actividades de exploración y producción de gas y petróleo en Argentina desde 1978, acumulando casi medio siglo de presencia continua que la posiciona entre las compañías con mayor arraigo en el sector energético nacional. Con más de 1.100 colaboradores en el país, la filial representa un empleador significativo y un actor relevante en las economías provinciales donde opera, particularmente Neuquén y Tierra del Fuego.

Sergio Martín Mengoni, Director General de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, destacó en sus declaraciones el "portafolio diversificado con presencia en las dos cuencas más productivas de Argentina y 5 centrales de energías renovables en distintos puntos del país". Esta última mención señala una dimensión estratégica crecientemente relevante: la transición de TotalEnergies de petroleum company a broad energy company que incluye renovables como componente significativo del portafolio.

Las cinco centrales renovables —eólicas y solares— que TotalEnergies opera en Argentina responden tanto a oportunidades de negocio específicas del mercado local (regulaciones que incentivan renovables, demanda de energía limpia por parte de grandes consumidores industriales) como a objetivos corporativos globales de reducción de intensidad carbónica de la producción energética. La compañía se comprometió a nivel global a alcanzar net zero para 2050, lo cual requiere incrementar significativamente la proporción de energía renovable en su mix.

Para Rojas como Director Comercial, esta diversificación del portafolio agrega complejidad pero también oportunidades: puede ofrecer a clientes industriales paquetes integrados de gas natural más energía renovable, capturando valor en ambos segmentos; puede arbitrar entre producción de gas para generación eléctrica versus venta directa, dependiendo de precios relativos; y puede posicionar a Total Austral como proveedor de soluciones energéticas comprehensivas, no solo como productor de hidrocarburos.

El mercado argentino de gas: regulación, precios y dinámica competitiva

El mercado argentino de gas natural opera bajo un esquema regulatorio complejo que combina segmentos liberalizados (grandes usuarios industriales, centrales eléctricas) con segmentos regulados (usuarios residenciales y comerciales a través de distribuidoras). Los precios en cada segmento responden a dinámicas distintas: contratos de largo plazo negociados bilateralmente en el mercado industrial, licitaciones y esquemas de precios estacionales en el segmento eléctrico, tarifas reguladas con subsidios variables en el segmento residencial.

Para un Director Comercial de un productor como Total Austral, navegar este entramado requiere expertise en negociación contractual, comprensión de regulaciones provinciales y nacionales que cambian frecuentemente, y capacidad de anticipar movimientos de política energética que pueden alterar fundamentalmente la economía de los contratos. Decisiones gubernamentales sobre niveles de subsidios, precios máximos, priorización de suministro doméstico versus exportaciones o actualización de tarifas impactan directamente en la rentabilidad de la producción.

La dinámica competitiva del mercado también es relevante. Además de Total Austral, operan en Argentina productores integrados como YPF, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Tecpetrol, Vista Energy y un ecosistema de productores independientes más pequeños. La competencia se da no solo en volúmenes sino en flexibilidad comercial, confiabilidad de suministro, capacidad de responder a demandas estacionales y disposición a asumir riesgos contractuales (cláusulas de take-or-pay, indexaciones, garantías).

Total Austral tiene ventajas competitivas derivadas de su escala (25% de producción nacional), diversificación geográfica, respaldo financiero de la casa matriz y experiencia operativa acumulada. Sin embargo, enfrenta desafíos de productores más ágiles con estructuras de costos menores o de YPF con acceso privilegiado a ciertos segmentos de mercado por su carácter de empresa de bandera. La gestión comercial de Rojas deberá capitalizar las fortalezas mientras mitiga las debilidades en un mercado dinámico y competitivo.

Perspectivas: del anuncio a la ejecución

Los nombramientos de ejecutivos en compañías energéticas multinacionales frecuentemente se anuncian con declaraciones de continuidad, consolidación de liderazgos y aprovechamiento de oportunidades. La traducción de estos enunciados a resultados concretos depende de múltiples factores, muchos de los cuales exceden el control del ejecutivo individual: evolución de precios internacionales de commodities energéticos, decisiones de política energética del gobierno nacional y provinciales, velocidad de desarrollo de infraestructura crítica, desempeño operativo de activos productivos.

Para Rojas, los primeros meses de gestión probablemente se concentrarán en negociar renovaciones de contratos que vencen, explorar oportunidades en proyectos de GNL que avanzan hacia decisiones finales de inversión, fortalecer relaciones con clientes clave (grandes industriales, distribuidoras, generadoras eléctricas) y alinear la estrategia comercial de Total Austral con directrices globales de TotalEnergies sobre transición energética y descarbonización.

El desafío de "ofrecer más energía, con menos emisiones siempre de manera más sostenible" —formulación que aparece en la comunicación corporativa— no es solo retórica: implica decisiones concretas sobre inversiones en eficiencia energética de operaciones, incorporación de tecnologías de captura de carbono, integración de renovables en el mix de suministro a clientes y diseño de productos comerciales que premien consumo bajo en carbono.

En un sector donde los ciclos de inversión se miden en décadas, la gestión de Rojas como Director Comercial se evaluará tanto por resultados de corto plazo (volúmenes comercializados, precios capturados, márgenes obtenidos) como por posicionamiento estratégico de largo plazo (contratos que estructuren flujos de ingresos por años, participación en proyectos transformacionales como GNL, construcción de relaciones comerciales duraderas).

El retorno de Rojas a Argentina después de su experiencia en París simboliza también una apuesta de TotalEnergies por mantener talento argentino en posiciones de liderazgo local, aprovechando su conocimiento del mercado doméstico potenciado con perspectiva global. Es un modelo de desarrollo de carrera que beneficia tanto al ejecutivo —oportunidades de crecimiento internacional seguidas de posiciones de mayor responsabilidad en el país de origen— como a la compañía —cuadros directivos con visión amplia pero arraigo local.