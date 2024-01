Vuelven a aumentar las naftas: 27% desde esta medianoche.

"Lo que afecta a las estaciones de servicio es la comparación de los precios y la inflación , no en los costos de elaboración que son materia de las refinadoras. Con este cálculo que dije, para las estaciones veníamos muy atrasados y se habían equiparados. En 2023, los aumentos fueron del 260% y la inflación de un 200% , así que hay 60% puntos porcentuales que cubrieron ese desfasaje ", expuso Castellanos.

Fuerte golpe al bolsillo: la nafta súper alcanzará los 800 pesos

Con el último incremento, en el caso de YPF en la ciudad de Buenos Aires, los valores habían quedado en 587 pesos para el litro de nafta súper; 704 pesos para el de nafta premium; 662 pesos para el gasoil y 779 pesos para el diesel premium. Sin embargo, tras esta nueva escalada, el valor de la nafta súper alcanzaría los 800 pesos.

El precio de referencia internacional, el de la nafta súper, pasó de esta manera de tener un valor de u$s 0,75, por debajo del promedio histórico del país, a estar entre u$s 1 y u$s 1,1 por litro.