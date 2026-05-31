Las 3 series más vistas de Netflix en Argentina: cuáles son las tendencias de la plataforma

La N Roja apostó fuertemente a las producciones nacionales y se convirtieron en las series más vistas de la plataforma.

Netflix consiguió establecerse con una muy buena recepción en Argentina gracias a sus producciones originales, por lo que continúa apostando a las series y películas nacionales para los próximos años. Con el objetivo de llegar al público local y atravesar fronteras, estas ficciones generan mucha expectativa en la audiencia.

Desde su lanzamiento, aprovecharon el buen recibimiento del público y ampliaron su número de temporadas dentro de la plataforma. Así, lograron posicionarse entre las más vistas por los argentinos, que hoy aguardan nuevas entregas de sus personajes e historias favoritas.

Desde la salida de su primera temporada en 2024, la serie de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani se posicionó en el top 10 semanal , liderando tanto en Argentina como en Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. También alcanzó un hito de escala mundial: quedó octava entre las 10 producciones más vistas de esa semana en Netflix, con 3.3 millones de visualizaciones.

La obra sigue la historia de Vicky, quien toca fondo después de separarse. Esta situación la lleva a obsesionarse con la idea de casarse y formar una familia antes de cumplir 40 años. Ella lidiará con los celos que le produce ver a los demás alcanzar las metas a las que aspira, además de enfrentar el desafío de conocer a alguien y dejar atrás las inseguridades que la aterran.

Embed - Envidiosa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Tras caer en un estado de confusión por un dilema romántico, Vicky queda entre Matías, con quien tiene una relación más física y pasional, y Dani, quien parece ser el candidato perfecto para cumplir sus aspiraciones. Ya en su tercera y cuarta temporada, el personaje de Griselda Siciliani deberá trabajar directamente en ella misma, sin dejar de lado el objetivo que se propuso previamente.

Carísima

Netflix realizó una fuerte apuesta al darle formato de serie a la vida de Caro Pardíaco. El personaje interpretado por Julián Kartun, cuyo origen estuvo en los sketches de “Cualca”, ciclo liderado por Malena Pichot que se emitió en “Duro de Domar” en 2012, apunta a ser una de las series revelación de la plataforma de streaming en Argentina.

Embed - Videoclip Carísima | Caro Pardíaco y Zoe Gotusso | Netflix

La recepción fue muy buena, en especial después de que Caro reflotara su popularidad en el canal de streaming Olga. En este caso, la historia explorará su propio universo, en el que ella es un ícono "post-pop", además de una empresaria de la noche y reina del stream. Pero sufrirá una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años, lo que dará inicio a una serie de eventos que logró hacer reír a todo un país y colocarla entre las más vistas del catálogo.

En el barro

Uno de los puntos fuertes de Netflix fue el lanzamiento de “El Marginal”, que hizo delirar al público argentino durante cinco temporadas. Tras la muerte de los hermanos Borges y el triunfo de Sergio Antín, esta nueva producción se centrará en Gladys Guerra, la viuda de Marito Borges.

Ella ingresa a la cárcel y deberá luchar por sobrevivir después de haber perdido muchos recursos con la partida de su esposo. Dentro del pabellón, se encuentra con situaciones muy desgarradoras, desde lo que deben hacer las presas para sobrevivir adentro hasta la corrupción que invade el penal, lo que desatará una guerra durante la segunda entrega.

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Ya en este contexto, Gladys logra escapar para criar a su nieto, el hijo de Diosito en “El Marginal”, pero lejos de alejarse del crimen, decide meterse en el mundo del narcotráfico. Al correrse la voz, lo que sucedió en la cárcel la alcanzará afuera y la llevará al límite en la lucha por sobrevivir y no volver a caer presa.