YPF licita reapertura de Obligaciones Negociables por hasta u$s500 millones

ste bono fue emitido originalmente en enero de 2025 por u$s1.100 millones. Con esta ampliación, el monto total en circulación se ubicará entre u$s1.400 y u$s1.600 millones, fortaleciendo la liquidez del instrumento en los mercados internacionales.

La operación forma parte de la estrategia financiera de largo plazo de YPF para fortalecer su posición en los mercados de capitales internacionales. Depositphotos

YPF anunció la licitación de una reapertura de sus Obligaciones Negociables Clase XXXIV, emitidas bajo legislación de Nueva York y pagaderas en dólares en el exterior. La compañía ofrecerá entre u$s300 y u$s500 millones adicionales, a una tasa fija del 8,25% anual y con vencimiento en 2034. La licitación se realiza por precio, apuntando a una tasa de rendimiento del 8%.

Estructura de pagos La amortización del capital se realizará en tres cuotas anuales consecutivas: 30% el 17 de enero de 2032, 30% el 17 de enero de 2033, y el 40% final el 17 de enero de 2034. Los intereses se pagarán semestralmente cada 17 de enero y 17 de julio hasta el vencimiento.

Proceso de licitación La recepción de ofertas estará abierta hasta el miércoles 21 de enero a las 13 horas. Los interesados pueden participar a través de ALyCs y bancos habilitados: Santander, Galicia, Balanz, Macro, Cucchiara, CMF y Allaria, entre otros.

Marco regulatorio La ampliación se estructura bajo el régimen de Emisor Frecuente de la CNV y las normas internacionales Regulation S y Rule 144A, lo que permite su colocación entre inversores institucionales fuera de Argentina.

La operación forma parte de la estrategia financiera de largo plazo de YPF para fortalecer su posición en los mercados de capitales internacionales.