Vaca Muerta acelera: suman nuevos equipos de perforación para potenciar el shale + Seguir en









DLS Archer y Patterson-UTI sellaron un acuerdo para incorporar unidades de última generación. La medida busca dar cumplimiento al mayor contrato de perforación en la historia de la formación, suscrito con YPF.

Vaca Muerta. El 2025 cerró con 23.896 etapas, un 34% por encima del 2024. YPF lideró la actividad y concentró el mayor número de etapas.

El desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta sumará un nuevo impulso operativo de escala. A través de un acuerdo estratégico entre DLS Archer y Patterson-UTI, se confirmó la incorporación de dos equipos de perforación de última generación, diseñados específicamente para optimizar la eficiencia y los tiempos en las complejas operaciones de la cuenca.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La llegada de estos equipos no es casual: se enmarca en el reciente contrato que DLS suscribió con YPF, el cual se ha transformado en el mayor acuerdo de servicios de perforación en la historia de la formación neuquina. Con este movimiento, la compañía busca blindar la capacidad de respuesta ante una demanda que no deja de crecer.

Tecnología de punta para el No Convencional Las nuevas unidades están configuradas para enfrentar los desafíos de la perforación horizontal de ramas largas, una tendencia que se ha consolidado en Vaca Muerta para mejorar la productividad de los pozos.

Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling en DLS Archer, destacó que este paso les permite "expandir nuestra presencia en el mercado no convencional y anticiparnos a la mayor demanda de equipos de estas características". El directivo vinculó este crecimiento con la estrategia iniciada hace dos años tras la adquisición de ADA, firma especializada en perforación con presión controlada (Managed Pressure Drilling - MPD), una tecnología clave para la seguridad y velocidad en reservorios no convencionales.

Un mercado en expansión El acuerdo entre DLS y Patterson-UTI no solo implica fierros, sino una apuesta por la optimización de recursos en un contexto donde la disponibilidad de equipos "High Spec" (de alta especificación) se ha vuelto un cuello de botella para la industria.

Con la incorporación de estos perforadores, las compañías buscan: Potenciar la seguridad operativa mediante automatización.

Ofrecer soluciones de alto valor agregado para reducir el costo por pozo (break-even).

Fortalecer la estrategia de crecimiento en un mercado que proyecta récords de producción para 2026. La consolidación de estos servicios es vista por el sector como una señal de confianza a largo plazo, apalancada por la necesidad de YPF y otras operadoras de acelerar el drenaje de reservas para abastecer tanto el mercado interno como los proyectos de exportación. Vaca Muerta cerró 2025 con un año récord: rozó las 100.000 etapas de fractura acumuladas La actividad no convencional en Vaca Muerta cerró 2025 con un récord de actividad desde el inicio del desarrollo shale, con casi 24.000 etapas de fractura realizadas en a lo largo del año. De este modo, la formación quedó a apenas 1.500 etapas de alcanzar las 100.000 fracturas acumuladas desde 2016, un hito que consolida a la cuenca neuquina como el principal motor de la producción de hidrocarburos del país Ssegún datos elaborados Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, en diciembre se registraron 1.791 etapas de fractura, apenas por debajo de noviembre, cuando se anotaron 1.822. Así, el año 2025 cerró con 23.896 etapas, un 34% por encima del 2024, que finalizó con 17.814. Y en el acumulado registrado desde 2016 las etapas sumaron 98.423. Hito de YPF en Vaca Muerta: alcanzó los 200.000 barriles de producción por día YPF volvió a romper sus propios límites en Vaca Muerta. La compañía anunció que alcanzó los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil, un récord que consolida su liderazgo en el desarrollo de recursos no convencionales y refleja uno de los crecimientos más acelerados del sector energético local, que se acerca a la meta histórica de 100.000 etapas de fractura. El salto es todavía más significativo si se observa la línea de tiempo: en diciembre de 2023, cuando Horacio Marín asumió la presidencia de la empresa, la producción de shale rondaba los 110.000 barriles diarios. En menos de dos años, la compañía prácticamente duplicó su volumen.