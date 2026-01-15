Pluspetrol se suma al Instituto Vaca Muerta con un aporte millonario

La compañía se incorporó como nuevo socio del Instituto Vaca Muerta con un aporte de u$s1 millón para impulsar la capacitación de técnicos y operarios.

Pluspetrol formalizó su incorporación como socio al Instituto Vaca Muerta (IVM) , una iniciativa estratégica impulsada por YPF orientada a fortalecer la formación técnica especializada que demanda el desarrollo del shale neuquino y a consolidar la competitividad de la industria energética argentina.

El acuerdo fue firmado en Buenos Aires por Julián Escuder , country manager de Pluspetrol Argentina , y Lisandro Deleonardis , presidente del Instituto Vaca Muerta y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF. La adhesión de la compañía se suma a la reciente incorporación de TotalEnergies , que a comienzos de enero se convirtió en la primera empresa internacional en suscribir el convenio e invertir en el instituto.

Desde YPF destacaron el impacto que tendrá la ampliación del respaldo empresario al proyecto. “La incorporación de Pluspetrol reafirma la relevancia que este instituto tiene para toda la cadena de valor. El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global” , afirmó Horacio Marín , presidente y CEO de la petrolera. “Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector. Es un desafío que requiere el compromiso y el trabajo conjunto de toda la industria”, agregó Marín.

mpañar la puesta en marcha del instituto. “Desde hace más de 45 años apoyamos el desarrollo de los recursos de Neuquén y de los neuquinos. Nos incorporamos al Instituto Vaca Muerta para promover la formación de los futuros profesionales del sector, con un aprendizaje práctico en instalaciones reales”, señaló Escuder. Según explicó, la iniciativa permitirá fortalecer competencias clave en áreas como perforación y producción, y generar un impacto positivo en toda la industria.

El Instituto Vaca Muerta

El Instituto Vaca Muerta apunta a consolidarse como el único centro de formación técnica especializada en Upstream líder en América Latina. Su propuesta contempla programas pioneros en la región, basados en prácticas reales, con foco en mejorar los estándares de seguridad, eficiencia y excelencia operativa.

El proyecto fue impulsado por la Fundación YPF, que realizó un estudio prospectivo para anticipar las demandas ocupacionales y tecnológicas del Upstream en la próxima década. De acuerdo con esas proyecciones, la industria energética podría demandar y generar hasta 50.000 nuevos empleos hacia 2030, lo que refuerza la necesidad de contar con capital humano calificado.

Pluspetrol Vaca Muerta

La oferta educativa del IVM está orientada tanto a nuevos talentos como a trabajadores en actividad, y abarca ocho perfiles clave: perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas. El programa inicial tendrá una duración de cuatro meses, con 304 horas de capacitación.

El instituto contará con un pozo escuela en Río Neuquén para la realización de prácticas y maniobras críticas, y con una sede en el Polo Tecnológico de Neuquén equipada con simuladores y laboratorios de última generación, donde los alumnos serán formados por especialistas de la industria.

Con la incorporación de Pluspetrol y el antecedente de TotalEnergies, el Instituto Vaca Muerta avanza en su objetivo de convertirse en un pilar estratégico para el desarrollo sostenible del shale argentino y en una herramienta clave para posicionar a la Argentina como un exportador de energía de clase mundial.