Petróleo 2026: Argentina sin margen de error

Será necesario consensuar una serie de acuerdos que vayan más allá de la coyuntura política y establezcan reglas claras para la inversión y la conservación del poder adquisitivo de los trabajadores.

Argentina no tiene margen de error en su política energética. No obstante, es necesario encontrar un rumbo estratégico en materia de producción de hidrocarburos.

La operación de EEUU para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela agita las tensiones geopolíticas en la región y puede influir de manera determinante en el porvenir energético de Argentina. Venezuela concentra las mayores reservas de petróleo del mundo. Se estima que posee el 20% del total superando a países como Arabia Saudita. La intervención de EEUU y el interés declarado de Trump en el petróleo venezolano reconfiguraron de un día para el otro el escenario internacional.

El precio del crudo se encuentra en medio de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, una mayor oferta promovida por EEUU que podría presionar a la baja el precio del barril y, por el otro, un temor a que el nuevo escenario geopolítico provoque daños en infraestructuras claves y distorsione los precios de mercado.

Recordemos que EEUU es el principal productor mundial de crudo y una expectativa de expansión en la producción descomprime los precios internacionales. Aún así, hay una segunda interpretación pone el foco en el riesgo geopolítico. Cualquier daño en la infraestructura petrolera venezolana (tanto en refinerías como en oleoductos o puertos de exportación) podría generar un shock en la oferta que tendría efectos globales. Es decir, el mercado del petróleo no solo se rige por los flujos reales sino que, se ve afectado en gran medida por los riesgos percibidos.

Si bien el mercado se inclina por la hipótesis de abundancia, no se descartan escenarios disruptivos que puedan alterar el precio del crudo. La tendencia a la baja, a pesar de mantener cierta estabilidad, es vulnerable a un shock geopolítico que cambie drásticamente los precios del petróleo.

El rol de Argentina En este volátil escenario, Argentina no tiene margen de error en su política energética. Si el escenario de un crudo a la baja se consolida, muchas de las inversiones podrían ponerse en duda y la rentabilidad se volverá un desafío serio. Por eso es necesario encontrar un rumbo estratégico en materia de producción de hidrocarburos.

Para no repetir la crisis que atravesó el país en los últimos años será clave consensuar una serie de acuerdos que vayan más allá de la coyuntura política y establezcan reglas claras para la inversión y la conservación del poder adquisitivo de los trabajadores. Argentina posee las reservas de gas y petróleo no convencional más importantes del mundo. Sin embargo, desde 2022 por lo menos, nos encontramos con empresas que sufren cortes en la provisión de gas y varias estaciones de GNC se ven obligadas a recortar el suministro. Además, el país sufre la necesidad de importar gas, electricidad y fuel oil para satisfacer la demanda interna. La falta de planificación en materia energética nos cuesta millones de dólares. En el corto plazo, pueden surgir imprevistos y emergencias en el mercado mundial del petróleo y debemos estar preparados. Para eso, necesitamos un marco regulatorio claro y una planificación adecuada. Si logramos la previsibilidad política necesaria en este contexto estaremos en condiciones de lograr récords de exportación de hidrocarburos. El futuro inmediato se presenta incierto a nivel internacional, pero si destinamos los fondos necesarios para explotar nuestros recursos petroleros con visión a largo plazo, estaremos en condiciones de atravesar cualquier adversidad que el mañana nos ponga por delante. Secretario General de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASIPEGyBIO)