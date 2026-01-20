Arctic Monkeys lanzará una canción nueva a beneficio de una organización benéfica + Seguir en









War Child Records ha confirmado que Alex Turner y compañía han unido fuerzas con ellos para nueva música y compartirán una nueva canción el jueves.

Será la primera canción nueva desde 2022.

Arctic Monkeys lanzará una nueva canción esta semana para recaudar dinero para la organización benéfica War Child. Los rumores de que los oriundos de Sheffield se estaban preparando para lanzar nueva música surgieron a principios de este mes, cuando la organización sin fines de lucro, que trabaja para proteger y educar a los niños afectados por la guerra, compartió una nueva publicación en las redes sociales, sugiriendo que un álbum benéfico estaba en proceso.

La actualización compartió que había "un grupo de artistas que están trabajando en algo importante en apoyo de War Child" y destacó cómo en los 35 años desde que salió el álbum benéfico original "Help", el número de niños afectados por el conflicto "casi se ha duplicado".

Algunos fanáticos estaban convencidos de que Arctic Monkeys estaba involucrado, ya que la publicación fue compartida nuevamente por su productor de toda la vida, James Ford, y el baterista Matt Helders también publicó la actualización en sus Historias de Instagram antes de que la banda lo hiciera.

Ahora, War Child Records ha confirmado que Alex Turner y compañía han unido fuerzas con ellos para nueva música y compartirán una nueva canción el jueves (22 de enero).

“Nueva canción de @arcticmonkeys y más información sobre nuestro próximo proyecto para apoyar a los niños que viven en tiempos de guerra”, compartió en el pie de foto, antes de pedirle a los fans que se registren para ser los primeros en escuchar la nueva música cuando se lance.

Embed - War Child Records on Instagram: "Thursday. 3pm GMT. New track from @arcticmonkeys & more info about our upcoming project to support children living through war. Sign up to be the first to hear, link in bio." View this post on Instagram La publicación también incluía un video corto que mostraba una toma cinematográfica de un niño corriendo a cámara lenta hacia el mar. En el audio, se escucha a niños riendo, mientras una suave y ligera distorsión instrumental se desvanece gradualmente. Hasta ahora se sabe poco sobre la próxima canción, incluido el título, aunque marcará la primera música nueva de la banda desde que lanzaron su disco aclamado por la crítica "The Car" en 2022. Después de su lanzamiento, el cuarteto se aseguró un lugar como cabeza de cartel en Glastonbury 2023 y se embarcó en una gran gira mundial , que finalizó en octubre de ese año con la participación de James Ford y Miles Kane como invitados especiales .

