Otro directivo de Rio Tinto asume la presidencia de la Cámara Minera de Catamarca

En un contexto atravesado por fuertes movimientos a escala internacional dentro del sector minero, otro directivo de Rio Tinto fue designado como nuevo presidente de la Cámara Minera de Catamarca , una señal que no pasa inadvertida mientras el mercado sigue de cerca las conversaciones globales entre Rio Tinto y Glencore por una posible fusión entre dos de los mayores jugadores de la minería mundial.

La Cámara Minera de Catamarca llevó adelante su asamblea ordinaria y extraordinaria de socios, en la que se resolvió la elección de Abás Tanus Mafud , representante de Minera del Altiplano S.A. (Rio Tinto) , como presidente de la institución para el período 2025-2027 , según informó el diario local El Esquiú. Tanus Mafud es el actual coordinador de Relaciones Gubernamentales en Rio Tinto Lithium .

La nueva conducción consolida el peso de las grandes compañías internacionales con presencia en la provincia, en un momento clave para el futuro de la minería catamarqueña y argentina.

La Comisión Directiva que acompañará a Tanus Mafud refleja la diversidad del entramado minero provincial, con representantes de empresas vinculadas al litio, el cobre, el oro y la plata , incluyendo firmas de alcance global y proyectos en distintas etapas de desarrollo.

Entre las compañías que integran la nueva conducción se encuentran Galan Exploraciones, Albemarle Argentina, Minera Agua Rica (Glencore), Minera Cordillera, AbraSilver, Lake Resources, Rio Tinto (a través de Sal de Vida), Marhen Lithium, Lithium Energi Argentina, Lition Energy, Elevado Gold, Antofalla Minerals, Pampa Catamarca y Minera Santa Rita , entre otras.

Las empresas de la cámara provincial continúan apostando por Catamarca como un destino estratégico para la inversión minera.

Durante su discurso de asunción, Tanus Mafud destacó el trabajo realizado por la Comisión saliente, encabezada por José Ignacio Costa, también en representación de Minera del Altiplano (Rio Tinto). Subrayó especialmente el proceso de fortalecimiento institucional de la Cámara, que logró consolidarse como un ámbito de referencia para el debate sobre una minería moderna, sustentable y con integración territorial.

El nuevo presidente remarcó que la Cámara debe seguir cumpliendo un rol activo en un escenario complejo, marcado por la volatilidad de los precios del litio y, al mismo tiempo, por las expectativas crecientes en torno a los proyectos de cobre, oro y plata que se desarrollan en la provincia.

Litio, cobre y competitividad: los ejes de la nueva etapa

Tanus Mafud señaló que, pese a las dificultades coyunturales, las empresas continúan apostando por Catamarca como un destino estratégico para la inversión minera. En ese sentido, planteó la necesidad de que la Cámara participe de manera activa en las discusiones sobre infraestructura, competitividad, desarrollo de proveedores locales y marcos regulatorios, tanto a nivel provincial como nacional.

El objetivo, remarcaron desde la nueva conducción, es acompañar el crecimiento del sector y garantizar condiciones que permitan sostener inversiones de largo plazo.

Otro de los puntos destacados fue la continuidad del trabajo conjunto iniciado con las Cámaras Mineras de Jujuy y Salta, así como con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). La nueva Comisión Directiva ratificó su compromiso de profundizar una agenda regional, orientada a abordar desafíos comunes y a fortalecer la minería del NOA como un bloque competitivo dentro del país.

Durante la Asamblea también se aprobaron los estados contables correspondientes a los períodos 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025, y se avanzó en la reforma del estatuto de la Cámara, con el objetivo de modernizar su estructura interna y alinearla con principios como la sostenibilidad, la transparencia, la innovación y la calidad institucional.

Cámara Minera de Catamarca: nueva Comisión 2025-2027

Presidente: Minera del Altiplano SA (Rio Tinto) - Abás Tanus Mafud

Vicepresidente Primero: Galan Exploraciones SA - Francisco López

Vicepresidente Segundo: Albemarle Argentina SRL - Luciano Berenstein

Secretario: Minera Agua Rica LLC (Glencore) - Pablo Lilljedahl

Tesorero: Minera Cordillera SA - Sol Navarro

Vocales Titulares: Pacific Rim Mining Corporation Argentina SA (AbraSilver) - Gonzalo Montebelli, Morena del Valle Minerals (Lake Resources) - Barbara Cozzi, Galaxy Lithium (Sal de Vida) SA (Rio Tinto) - Verónica Herrera y Marhen Lithium SA - Iván López

Vocales Suplentes: Lithium Energi Argentina SA - Paula Bustos Jaime, Lithos Desarrollos Mineros SA (Lition Energy)- Ítalo Francile, Argentina, Litio y Energía SA - Luis Manuel Álvarez

Órgano de Fiscalización Titulares: Elevado Gold SA, Antofalla Minerals SAU y Pampa Catamarca SA.

Órgano de Fiscalización Suplente: Minera Santa Rita SRL.

Un contexto que trasciende lo provincial

La designación de un directivo de Rio Tinto al frente de la Cámara Minera de Catamarca adquiere especial relevancia en un momento en que el mercado internacional sigue con atención las conversaciones entre Rio Tinto y Glencore, dos compañías que ya tienen presencia directa en el norte y zona de cuyo del país y que, de concretarse una fusión, podrían redefinir el mapa minero global y regional.

Con esta nueva conducción, la Cámara Minera de Catamarca busca posicionarse como un actor clave para acompañar los cambios del sector, promover el desarrollo responsable y contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo en la provincia.