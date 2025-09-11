Escándalo diplomático: Reino Unido echó a su embajador en EEUU por su amistad con Jeffrey Epstein

Lord Peter Mandelson fue removido como embajador británico en Washington en medio de un escándalo diplomático.

El embajador británico en Washington, Lord Peter Mandelson , fue destituido de manera inmediata por sus vínculos amistosos y comerciales con el multimillonario fallecido Jeffrey Epstein , acusado de abuso sexual de menores y tráfico sexual. Su remoción, se da a pocos días de la visita oficial del presidente Donald Trump al Reino Unido.

Peter Mandelson , conocido como un “peso pesado” del laborismo y maestro del manejo mediático , compartió con Epstein viajes a su isla privada, vuelos en su avión conocido como "Lolita Express" e incluso residió en su casa de Nueva York mientras el financista estaba en prisión. Además, lo acompañó como “coach” legal, una relación que ahora se considera incompatible con su representación diplomática.

La destitución se aceleró luego de que un comité del Congreso estadounidense difundiera correos electrónicos y documentos donde Mandelson aconsejaba a Epstein . Según el diario The Sun, en esos mensajes, Mandelson sostenía que la primera condena de Epstein había sido injusta y debía impugnarse , un dato que no era conocido al momento de su nombramiento como embajador.

El gobierno británico consideró que su relación con Epstein afectaba la credibilidad del cargo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico justificó la medida: “En vista de ello, y consciente de las víctimas de los crímenes de Epstein, ha sido retirado como embajador con efecto inmediato”.

Por su parte, el ministro del Interior, Mike Tapp, calificó los correos de “realmente perturbadores” y señaló que generaban un “mal sabor de boca” a pocos días de la visita de Trump

Una carrera marcada por la controversia

No es la primera vez que Mandelson enfrenta un escándalo público. Entre 1998 y 2001 ya había renunciado dos veces a cargos ministeriales por préstamos secretos y conflictos de interés con importantes donantes, consolidando su reputación de político polémico y astuto, conocido como “el Príncipe de las tinieblas”.

Con su salida, James Roscoe asumió como encargado de negocios en Washington, y la misión diplomática británica queda bajo supervisión provisional. La polémica, que llega en un momento sensible para la diplomacia británica, plantea dudas sobre la evaluación de los representantes del país en el extranjero.

La salida de Peter Mandelson como embajador británico en Washington se suma a una larga lista de episodios controvertidos en su carrera política. Su destitución ocurre en un momento delicado para el Reino Unido, a pocos días de la visita oficial del presidente estadounidense Donald Trump.